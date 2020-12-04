28-29 ноября прошел уже третий по счету BIZSIB, который можно считать самым крупным онлайн-бизнес-форумом в Сибири.

Организатором форума стала компания ZERNO Agency, соорганизатором и генеральным партнером мероприятия — компания МегаФон.

“BIZSIB 3.0 стал самым масштабным онлайн-форумом по многим показателям. Зарегистрировалось более 1000 зрителей. Мы как организаторы стараемся донести до массы людей ситуацию, которая сейчас происходит в бизнесе, даем инструментарий, актуальные кейсы предпринимателей из различных ниш. Трансляция велась на канале YouTube и ВКонтакте”, — рассказал сооснователь и идеолог онлайн-форума BIZSIB 3.0 Артем Галимов.

На форуме в качестве спикеров присутствовали представители малого, среднего и крупного бизнеса из России, Беларуси (Антон Короткий) и Казахстана (Рамиль Мухоряпов), а также представители власти.

К участию в форуме BIZSIB 3.0 были приглашены спикеры из B2G-сектора, например, заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин. В своем выступлении он в том числе призвал предпринимателей заниматься нишами, связанными с производством, торговлей и переработкой, поскольку существует достаточное количество форматов господдержки по таким направлениям.

Также в рамках форума были проведены различные дискуссии. Например, в круглом столе по ресторанному бизнесу приняли участие Денис Иванов, Антон Горестов, Дмитрий Левицкий, Максим Трофимов. Рестораторы обсудили ситуацию в сфере в Сибири и по всей России, поговорили о том, как сохранить бизнес, и что делать для того, чтобы сфера продолжала жить. Среди кейсов — смена локации точек, открытие онлайн-доставки блюд и напитков, применение новой практики рассадки гостей.

Форум был разделен на 2 потока — тем самым, зрители могли выбрать предпочитаемых спикеров или формат для просмотра. Каждый участник мог выбрать для себя что-то “свое” и укрепить знания в выбранной нише — будь то онлайн-образование, сферы инвестиций, организации мероприятий, маркетинга и так далее.

“Мы постоянно актуализируем информацию: ситуация в бизнесе меняется каждый месяц, и в текущих условиях многим предпринимателям достаточно тяжело расти и развиваться. Однако они придумывают решения и накапливают, тем самым, кейсы. Мы, в свою очередь, находим спикеров с актуальным опытом, тех, кто уже успешно применил работающие методики на практике, которыми они затем делятся со зрителями форума. То есть, рассказывают о своих жизненных историях”, — подытожил Артем Галимов.

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