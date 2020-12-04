Какая сибирская компания сферы мобильной и веб-разработки/SEO-продвижения/SMM больше всех отличилась в своем секторе по итогам 2020 года?

Дмитрий Катаев
 

«Континент Сибирь» предлагает проголосовать за участника новосибирского рынка мобильной и веб-разработки, SEO-продвижения и SMM,  который, на ваш взгляд, в наибольшей степени мог бы быть достоин звания «Компания года» по итогам минувших 12 месяцев.

Для участия в голосовании нужна авторизация.

Какая из перечисленных компаний сферы мобильной и веб-разработки/SEO-продвижения/SMM, на ваш взгляд, в наибольшей степени достойна быть «Компанией года»-2020?
  • Маркетика (100%)
  • Космос Веб (0%)
  • Digital Sparta (0%)
  • Метеор (0%)
  • Kinetika (0%)
  • Siberian (0%)
  • Sibers (0%)
  • Just Look (0%)
  • Дело тонкое (0%)
  • Lets Rock (0%)
  • Red Black (0%)
  • Fedotov Studio (0%)
  • Два слова (0%)
  • B2B (0%)
  • Airws (0%)
  • Eastbanc (0%)
  • Сибирикс (0%)
  • PunicApp (0%)
  • Idea Nova (0%)
  • Студия Ял (0%)
  • Digital-агентство Wow (0%)
  • Magora (0%)
  • SmartWord (0%)
  • Noveo (0%)
  • Директ Лайн (0%)
  • Kontur (0%)
  • Hook Production (0%)
  • ITConstruct (0%)
  • Improve Group (0%)
  • Azoft (0%)
  • Intelsib (0%)
  • Другая компания (указать в комментариях) (0%)
Загрузка ... Загрузка ...

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  