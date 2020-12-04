«Континент Сибирь» предлагает проголосовать за участника новосибирского рынка мобильной и веб-разработки, SEO-продвижения и SMM, который, на ваш взгляд, в наибольшей степени мог бы быть достоин звания «Компания года» по итогам минувших 12 месяцев.
Для участия в голосовании нужна авторизация.
Какая из перечисленных компаний сферы мобильной и веб-разработки/SEO-продвижения/SMM, на ваш взгляд, в наибольшей степени достойна быть «Компанией года»-2020?
- Маркетика (100%)
- Космос Веб (0%)
- Digital Sparta (0%)
- Метеор (0%)
- Kinetika (0%)
- Siberian (0%)
- Sibers (0%)
- Just Look (0%)
- Дело тонкое (0%)
- Lets Rock (0%)
- Red Black (0%)
- Fedotov Studio (0%)
- Два слова (0%)
- B2B (0%)
- Airws (0%)
- Eastbanc (0%)
- Сибирикс (0%)
- PunicApp (0%)
- Idea Nova (0%)
- Студия Ял (0%)
- Digital-агентство Wow (0%)
- Magora (0%)
- SmartWord (0%)
- Noveo (0%)
- Директ Лайн (0%)
- Kontur (0%)
- Hook Production (0%)
- ITConstruct (0%)
- Improve Group (0%)
- Azoft (0%)
- Intelsib (0%)
- Другая компания (указать в комментариях) (0%)