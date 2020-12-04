Депутат Госдумы выступил против закрытия новосибирского ВУЗа

Депутат Госдумы от Новосибирской области Максим Кудрявцев заявил о перспективе объединения СибГУТИ с Московским техническим университетом связи и информатики.

Сегодня, 4 декабря, заместитель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев сообщил в соцсетях, что в ближайшее время Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики могут объединить с Московским техническим университетом связи и информатики (МТУСИ).

Федеральное агентство связи (Россвязь) объясняет свою инициативу по объединению учебных заведений оптимизацией их работы. Также вчера председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн в эфире самарского бюро радиостанции «Маяк» рассказал, что под оптимизацию по предложению Россвязи могут попасть Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, а также ВУЗы похожего профиля в Москве и Санкт-Петербурге. По словам парламентария, ведомство предлагает их все сделать частью МТУСИ.

Максим Кудрявцев является членом попечительского совета СибГУТИ. Он высказался резко против объединения учреждений такого профиля в период «когда активными темпами идет цифровизация страны». «В настоящий момент нужно создавать дополнительные специальности, которые идут на стыке различных отраслей цифровой экономики. Все больше мы сталкиваемся с большими данными и блокчейн технологиями, искусственным интеллектом. Именно поэтому нам нужны грамотные специалисты, которые в равной степени будут разбираться как в цифровых технологиях, так и в вопросах организации государственных служб, работы медучреждений, структур образования, чтобы процессы автоматизации шли более эффективно», – аргументировал свою точку зрения Кудрявцев. Он добавил, что держит вопрос под личным контролем.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» основан в 1953 году. Это базовый образовательный комплекс Федерального агентства связи в регионе, крупный научный центр по изучению проблем связи и развитию телекоммуникационных технологий. ВУЗ находится в Новосибирске, но его филиалы работают, например, в Хабаровском крае и Республике Бурятия.

В СибГУТИ заведующим кафедрой технической электроники работает профессор Александр Игнатов, отец депутата Госдумы, руководителя межрегионального координационного совета «Единой России» по СФО Виктора Игнатова.

Максим Кудрявцев – бывший вице-президент «Ростелекома», экс-депутат Заксобрания, впервые избрался в ГД в 2016 году. В последнем выпуске рейтинга федеральных парламентариев (разработка политтехнологов Дмитрия Гусева и Алексея Мартынова) Максим Кудрявцев занимает 90 место. По сведениям «Континента Сибирь», он собирается на переизбрание в ГД, не исключено, что сменит округ.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.