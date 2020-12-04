Чем грозит застройщикам неутверждение генплана Новосибирска?

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 1 декабря отозвал из повестки сессии Совета депутатов вопрос о Генплане Новосибирска. Что это значит для развития города, и чем грозит застройщикам, узнал «Континент Сибирь».

В первый день декабря новосибирский градоначальник снял вопрос о Генеральном плане Новосибирска. Этому предшествовало обращение к мэру города депутатов Законодательного собрания Новосибирской области. Как ранее сообщал «Континент Сибирь», депутаты просили сохранить зону естественного озеленения и рекреационные зоны в Заельцовском бору и не допускать там возведения домов, а также учесть это пожелание при внесении изменений в Генплан города.

Анатолий Локоть, комментируя отзыв Генплана для доработки, отметил, что это решение было принято после совещания у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Одним из инициаторов обращения к мэру Новосибирска называют депутата Заксобрания Алексея Андреева. «В новом Генплане города есть часть, связанная с городскими лесами. Видно, что выпадают целые гектары из городских лесов под застройку жилыми комплексами. Зоны, которые всегда относились к зонам застройки под дачи, санатории, малоэтажное строительство, перезонируются в генплане под строительство многоквартирных домов», – рассказывал «Континенту Сибирь» Алексей Андреев.

Принятия нового Генплана Новосибирск ждал полтора года. За это время прошли многочисленные слушания и обсуждения. К сожалению, в итоговом Генплане не оказалось описания городских лесов (с точки зрения ограничения застройки), на что ранее указывали общественники. В январе 2020 года они даже провели серию пикетов около здания мэрии с требованием назначить дополнительные слушания по городским лесам.

Мэрия обещала, что обновленный Генплан более полно представит все городские озелененные территории общего пользования, от больших до самых малых. При этом вся зелень на карте Новосибирска была отнесена к зоне рекреации. Проблема заключалась в том, что городские леса не были поставлены на кадастровый учет, и требовалось дополнительное время для согласования лесных территорий с курирующими ведомствами. Мэрия Новосибирска торопилась принять основной документ, по которому должен будет развиваться город до 2030 года.

Принимая обращение к мэру города, депутаты Заксобрания не ожидали, что итогом станут не внесение поправок в Генплан, а отказ от его утверждения, которое было намечено на сессии Совета депутатов 4 декабря.

Заксобрание попыталось повлиять на ситуацию. Как отмечал «Континент Сибирь», вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров обратился к городским депутатам на сессии 4 декабря с предложением, принять Генплан уже на этом заседании с поправками, подразумевающими отмену застройки на территории Заельцовского бора. На это спикер городского парламента Дмитрий Асанцев заметил, что, откладывая решение о принятии Генплана, депутаты выражают озабоченность зелёными зонами города. При этом он прервал доклад Панфёрова, обозначив ограничения в регламенте мероприятия.

Андрей Панфёров досрочно покинул сессию Совета депутатов Новосибирска, не добившись поддержки городских депутатов по вопросу генплана города.

Для новосибирских строителей, особенно тех, кто занимается комплексной застройкой, это решение стало ударом ниже пояса. «Застройщики долго ждали принятия Генплана, в котором заложены основные положения развития городского строительства, корректировки участков, перевод земель из промышленных зон в зоны жилой застройки. А теперь горсовет его не утверждает. В результате этих действий строительная отрасль в 2021 году вообще не начнет работать. Кроме «точечников», которые строят в центре. А все комплексные застройки, все компании до одной, встали в ступор. Строители остановились и не понимают, что делать. Все планы срываются. Получается, что возник еще один барьер для нормальной работы строительной отрасли», – считает заместитель председателя комитета по строительству ЖКК и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области Евгений Покровский.

По словам заместителя директора по развитию СК ООО «Вира-строй» Александра Аксёненко, для освоения земельных участков, безусловно, нужен Генплан города. «Это основной документ, на который мы ориентируемся. Замедление процесса его утверждения откладывает начало строительства. Чем быстрее Генплан будет утвержден, тем быстрее часть земельных участков, которые находятся в работе у застройщиков, будут освоены. Поэтому, конечно же, это задержка – плохая новость для строителей. Но, вне всякого сомнения, принимать Генплан надо с учетом сохранения городских лесов и Заельцовского бора в частности», – отметил Александр Аксёненко.

«Это крайне фатально для застройщиков, – уверен президент SKY Group Владимир Литвинов. – Как можно строить без Генплана? Это вектор развития города. Да, он меняется раз в год, раз в пять лет в зависимости от того, как развивается город. Но не надо забывать, что Генплан – это не только участки под застройку. Это инженерные сети, про которые никто не говорит. В Генплане обозначаются коридоры прохождения инженерных сетей, а ни как сегодня все их рисуют, как бог на душу положит. Без Генплана строить город нельзя. Что будет с сетями, с канализированием? Ведь только на Генплане можно увидеть проблемные точки с канализацией, теплоснабжением и так далее. Поэтому принимать стратегический документ развития города нужно незамедлительно».

По словам председателя правления ГК «Химметалл», заместителя главы общественного совета по вопросам градостроительства Евгения Гаврилова, нет ни одного крупного застройщика, по которому не ударил бы срыв принятия Генплана. «А это значит не только срыв всех федеральных программ по вводу нового жилья, но и резкое снижение предложения на рынке, а, следовательно, резкое увеличение цены, а значит жилье не будет доступно для огромного количества людей, и никакая льготная ипотека ситуацию не спасет», – уверен застройщик.

Евгений Гаврилов считает, что депутатов Заксобрания (намеренно или нет) ввели в заблуждение: «Они думали, что можно из Генплана убрать отдельные статьи и принять, А это так не работает. В этом случае надо запускать все процедуры согласования с самого начала. Значит, утверждение Генплана может затянуться надолго».

Евгений Гаврилов подчеркнул, что во всей этой истории просматривается «конфликт бизнес-интересов и даже политическая провокация».

Депутат Алексей Андреев не видит никакой катастрофы в том, что Генплан города отправлен на доработку. «Генеральный план – это очень укрупненный документ. Это стратегический документ, в рамках которого должен развиваться город. Разрешение на строительство выдается на основании правил землепользования и застройки (ПЗЗ), в которых установлены зоны разрешенного строительства. На мой взгляд, вокруг отзыва из Совета депутатов нового Генплана искусственно раздувается истерия», – отмечает Андреев.

Как рассказал депутат, когда готовился новый Генплан, мэрии не раз указывали на проблему, но решения не было. «Ревизию городских лесов только сейчас делают, почему до этого 6 лет эта работа не проводилась – не понятно. Я убежден, если принимается стратегический документ, то его изначально надо принимать нормальным, с четким определением того, что в городских лесах строить нельзя. И по нему работать», – считает Алексей Андреев.

Депутат напомнил, что экология в Новосибирске год от года ухудшается. Горожане не хотят жить в каменных джунглях. «Приобские леса – это наше достояние. Заельцовский, Шлюзовские боры и в Академгородке требуют защиты. Это, без преувеличения, легкие города. Необходимо вести учет и охрану городских лесов, которые сегодня подвергаются ползучей застройке. Выкупаются бывшие пионерские лагеря, базы отдыха, санатории, а затем с использованием различных схем переводятся в зону для строительства многоквартирных домов. Правильнее, на мой взгляд, было бы, если бы инвесторы выкупали участки под ветхими санаториями, и на их месте строили новые. Но у нас этого не происходит», – отмечает Алексей Андреев.

В отсутствии нового Генплана не видит ничего страшного и директор фонда прямых инвестиций «ВербаКапитал-Девелопмент» (застройщик комплекса «Инские Холмы») Вадим Ильченко: «Генплан постоянно корректируется. Раз в полгода проходят слушания и можно вносить изменения. Никакой катастрофы в этом не вижу».

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