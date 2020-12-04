Ещё один 30-летний мужчина умер от коронавируса в Новосибирской области

Как сообщили в оперативном штабе по наблюдению за распространением коронавирусной инфекции, 4 декабря в Новосибирской области выявлено 23 408 случаев заболевания, в том числе у 1 450 детей. За сутки в регионе заразилось 176 человек.

В оперативном штабе по региону также сообщили о 195 выздоровевших за сутки. Всего в Новосибирской области из «ковидных» госпиталей выписали 19 102 пациента.

За последние сутки от коронавируса в регионе скончалось семь человек: мужчины 30, 68 и 70 лет и женщины 70 и 79 лет, а также две пациентки в возрасте 71 года. Всего в Новосибирской области от осложнения течения болезни умер 771 человек.

В Иркутской области 275 новых случаев заболевания (всего – 22 466), выздоровело 248 человек (всего – 29 455). От коронавируса в регионе за сутки скончалось 14 человек (всего – 948).

В Красноярском крае за последние сутки заболело 332 человека (всего – 37 568), из «коронавирусных» больниц там выписали 361 человека (всего – 30 027). В течение суток от инфекции в регионе умер 21 человек (всего – 1 211).

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирскую область поступило 300 кислородных концентраторов из Подмосковья.

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