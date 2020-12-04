Андрей Панфёров ушёл с сессии новосибирского Горсовета из-за отсутствия поддержки по генплану

Вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров досрочно покинул сессию Горсовета Новосибирска, не добившись поддержки депутатов по вопросу генплана города. Он предложил сразу принять документ с поправками, подразумевающими отмену застройки на территории Заельцовского бора.

Напомним, депутаты Горсовета приняли решение отложить рассмотрение генерального плана Новосибирска, отправив его на доработку в профильные департаменты в связи с обращением областных парламентариев.

Как сообщает журналист «Континента Сибирь» с сессии Горсовета 4 декабря, Андрей Панфёров предложил принять генплан уже на этом заседании. На это спикер городского парламента Дмитрий Асанцев заметил, что, откладывая решение о принятии генплпна, депутаты выражают озабоченность зелёными зонами города. При этом он прервал доклад Панфёрова, обозначив ограничения в регламенте мероприятия.

После выступлений депутатов Александра Бурмистрова и Игоря Украинцева, которые поддержали проблему застройки зелёных зон в Новосибирске, Андрей Панфёров заявил, что покидает сессию.

«Мы на сессии Заксобрания никак не ограничиваем во времени ни Анатолия Евгеньевича Локтя, ни Дмитрия Владимировича Асанцева ни на минуту, ни на секунду. Всё, что хотел сказать, я сказал, представив позицию Заксобрания, поэтому считаю ненужным находиться на вашей сессии», — сказал Андрей Панфёров.

Стоит отметить, что во время заседания Дмитрий Асанцев и несколько депутатов подняли вопрос о возврате отчислений НДФЛ в бюджет города. От комментариев на эту тему Панфёров уклонился, сославшись на сложную экономическую ситуацию в районах Новосибирской области.

«Обещаний по этому вопросу я давать не буду», — сказал он.

Депутаты также отметили, что генплан необходимо пересмотреть не только из-за необходимости сменить статус территории Заельцовского бора, но и по другим причинам. Как отметил депутат Игорь Украинцев, некоторые земельные участки в Новосибирске, отведённые, к примеру, под спортивные объекты, могут стать зонами многоэтажной застройки, и это становится распространённой практикой. Речь идёт в том числе и об одном из участков Заельцовского бора.

«Недавно я поднял вопрос об участке на территории Заельцовского бора в один гектар напротив «Флоры и фауны». Найденный участок имеет кадастровую стоимость один миллиард рублей. Этот участок бывшей военной части был передан муниципалитету и якобы там хотели построить спортивный объект. Сейчас эта тема вновь поднимается, но есть страх, что на спортивный объект выделят 3% территории, а остальное используют под многоэтажную застройку. В отозванном плане зона должна перепланироваться из спортивной в общественно-деловую, которая предполагает застройку до 30 этажей. Поэтому не вызывает сомнения, что там будет осуществляться жилищное строительство», — сказал Игорь Украинцев.

Депутат привёл в пример жилой комплекс «Авиатор» через дорогу от Мочищенского шоссе, где построили стадион для школы, а позже начали возводить высотные дома. Он отметил, что мэрия на днях дала разрешение на эту застройку.

Напомним, на этой же сессии Андрей Панфёров сообщил о планах создать рабочую группу по сохранению зелёной зоны Заельцовского бора.

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