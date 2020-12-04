Минпромторг предлагает новосибирским предпринимательским сообществам обсудить снижение ставок по УСН

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров предложил бизнес-сообществам обсудить введение льготных ставок по упрощенной системе налогообложения.

«Я считаю, что время обсуждения о том, что ЕНВД можно оставить, давно закончилось – прокомментировал министр. – Сейчас нужно работать по новым ставкам и режимам».

Одной из альтернатив единому налогу может стать УСН – по данной системе, как уже писал «Континент Сибирь», в ряде сибирских регионов уже предложен льготный режим. К концу года к ним может присоединиться и Новосибирская область.

«В понедельник данный вопрос минпромторг будет обсуждать с предпринимательским сообществом Новосибирской области», – сообщил Андрей Гончаров.

Среди основных вопросов: будут ли снижаться ставки по обоим вариантам («доходы» и «доходы минус расходы») или только по одному, будет ли снижение всеобщим или нет (только для бывших плательщиков ЕНВД, только для отдельных отраслей) и другие.

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