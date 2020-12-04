Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев прокомментировал обращения томских и горно-алтайских депутатов с предложением сохранить ЕНВД в ходе онлайн-пресс-конференции 4 декабря. Он расценил их как вредительство и дезинформацию предпринимательского сообщества.

«Я считаю такие разговоры просто вредительскими. Они не дают ничего, кроме ложных надежд для предпринимателей, все еще использующих данную форму налогообложения. В результате они не успеют выбрать альтернативу и с 1 января попадут на общую систему – с НДС, расходами на бухгалтерию и так далее», – прокомментировал Алексей Легостаев в ходе пресс-конференции, прошедшей на площадке ТАСС.

Он также ответил на вопрос о перерегистрации онлайн-кассы и замене фискального накопителя в связи со сменой системы налогообложения: «Менять ничего не придется, фискальные накопители имеют заранее установленный срок использования и заставлять предпринимателей менять их досрочно было бы несправедливо».

Всего по данным УФНС в Новосибирской области в начале года насчитывалось около 34,6 тыс. ИП и 7,3 тыс юридических лиц, использующих ЕНВД. Около 60% из них работали в сфере розничной торговли. Автотранспортные услуги, связанные с перевозкой грузов оказывали 17% налогоплательщиков, с пассажирскими перевозками – 2%. Предоставляли бытовые услуги 12%, услуги общественного питания – 5%, услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств – 4%.

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