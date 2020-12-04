ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
11:14
В Новосибирскую область поступило 300 кислородных концентраторов из Подмосковья
10:20
Грузовой «Боинг» экстренно сел в новосибирском «Толмачёво» из-за технической неисправности
19:18
В Красноярском крае помощь получат дольщики 11 недостроенных домов
19:06
Пенсионерам Новосибирской области продлили компенсации по ЖКУ из-за коронавируса
18:03
Фудкорты в новосибирских ТЦ готовят к возобновлению работы
18:02
В Новосибирской области разрешили диспансеризацию и профосмотры в поликлиниках
16:53
Красноярские депутаты не смогли определиться по вопросу о возвращении прямых выборов мэра
16:35
Выдававший себе премии экс-глава сельского поселения в Омской области получил условный срок
15:50
Почти 30-градусные морозы придут в Новосибирскую область к выходным
14:59
Рекордное число погибших от коронавируса зафиксировали в Новосибирской области за сутки
13:42
Областной суд отказал в апелляции экс-начальнице новосибирских участковых
13:09
Пресс-секретаря бердской мэрии не накажут за избиение журналиста
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