В Новосибирскую область поступило 300 кислородных концентраторов из Подмосковья

В министерство здравоохранения Новосибирской области поступило 300 кислородных концентраторов, которые в ближайшее время установят в медучреждениях региона. Об этом 4 декабря сообщил региональный оперативный штаб по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщили в штабе, кислородные концентраторы отправят в 10 больниц Новосибирска и 28 медучреждений районов области, где лечатся пациенты с коронавирусом. Уточняется, что оборудование закуплено на средства регионального бюджета.

В оперативном штабе также напомнили, что ранее минздрав региона закупал 473 кислородных концентратора, а с начала пандемии в инфекционных госпиталях оборудовали 771 дополнительную стационарную точку подключения кислорода.

Контракт за закупку 300 кислородных концентраторов правительство Новосибирской области заключило в ноябре. Согласно информации о госзакупке, оборудование должно было поступить в регион до 30 ноября.

Поставщик концентраторов – подмосковная компания ООО «Медико-техническое объединение «Стормовъ». Контракт заключён на 16,5 млн руб., при этом стоимость одного устройства составляет 55 тыс. руб.

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