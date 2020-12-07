Оправданны ли прогнозы экспертов о том, что в 2021 году каждый десятый российский банк покинет рынок?

Сжатие российского кредитного рынка началось не вчера — оно, по оценке аналитиков, продолжается с 2016 года. В начале 2020 года плавное снижение сменилось резким падением, но в III квартале заработали антикризисные программы правительства и Центробанка, из-за чего кредитная активность пошла вверх. Однако когда настанет пора за эти льготы платить, это будет стоить жизни как минимум 35 банкам, или почти 10% всех работающих сегодня — к таким выводам пришли аналитики агентства «Эксперт РА». «Континент Сибирь» проанализировал, насколько оправданны эти прогнозы, и кто из банков сейчас первый в очереди на вылет.
Too big to fail — или все же нет?
По оценке «Эксперта», инвестиционная активность российского нефинансового сектора находилась на спаде еще в 2019 году, последствия «коронакризиса» для инвестиций будут катастрофическими. Аналитик портала «Банки.ру» Вадим Тихонов считает такой прогноз вполне адекватным. «Учитывая, что более 25% кредитных организаций по итогам трех кварталов текущего года оказались убыточными, мало шансов на то, что эти цифры значительно изменятся до конца года», — предположил он.
«На фоне общей макроэкономической ситуации ухудшение в банковском секторе выглядит логичным. Отчетность банков отличается высокой степенью прозрачности и детализации, поэтому нет ни одного повода усомниться в адекватности выводов «Эксперт РА», — рассуждает руководитель клиентского офиса инвестиционной компании QBF в Тюмени Игорь Чупин. Он обращает внимание на «банкоцентричность» российской финансовой системы: более 90% средств нефинансовый сектор получает не на фондовом рынке и не на выпуске ценных бумаг, а именно из банков.
«Если коротко, то общая цепочка выглядит так: банковская система обеспечивает движение средств внутри экономики. Серьезные сбои в ее функционировании могут породить проблемы более высокого уровня, которые перекинутся и с мультипликатором отразятся на других секторах экономики, — продолжает он. — Важнейший параметр устойчивости банков — размер их капитала и его достаточность для покрытия активных операций и возможных проблем. На размер капитала в первую очередь влияет прибыльность кредитных организаций. Если она есть, то капитал растет, и банк может увеличивать объемы своего бизнеса, соблюдая ограничения по рискам. Если банк убыточный, то он занимается тратой собственного капитала. Именно поэтому такие банки вызывают тревогу у собственников и у регулятора. Поэтому с определенными допущениями можно сказать, что убыточные банки являются потенциально проблемными, если убыток носит системный характер».
|Кредиты1, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам, включая просроченную задолженность (млрд руб.)
|40938,6
|42366
|48273
|в % к ввп
|52,9
|47,8
|46,1
|46,1
|46,7
|в % к активам банковского сектора
|53
|51,1
|49,7
|51,3
|53,2
|ИЗ НИХ:
|кредиты, предоставленные нефинансовым организациям, включая просроченную задолженность (млрд руб.)
|30134,7
|30193
|33372
|в % к ввп
|40,1
|35,2
|32,9
|31,9
|30,7
|в % к активам банковского сектора
|40,1
|37,6
|35,4
|35,5
|35
|кредиты, предоставленные физическим лицам, включая просроченную задолженность (млрд руб.)
|10803,9
|12174
|14901
|в % к ввп
|12,9
|12,6
|13,3
|14,2
|16
|в % к активам банковского сектора
|12,9
|13,5
|14,3
|15,8
|18,3
|в % к денежным доходам населения
|20
|20
|22
|25,9
|28,5
1 Здесь и далее кредиты приведены без уменьшения на величину сформированных резервов. В указанный показатель включается задолженность (в том числе просроченная) по кредитам
Параллельно снижению кредитной активности нефинансового сектора крупнейшие банки собирали в своих руках все больше активов. На сегодня пять ведущих банков сосредоточили в своих руках более 60% всех активов страны — такие цифры приводит старший вице-президент, управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие» Ирина Демчук. А по словам заместителя управляющего по бизнесу Новосибирским филиалом «РГС Банка» Сергея Хлебникова, 97% активов сегодня принадлежат банкам, чья прибыль показывает положительный результат. На долю убыточных банков (их, по различным оценкам, от четверти до трети) приходятся оставшиеся 3%. «Часть банков уйдет с рынка в результате отзыва лицензии, и здесь уже ничего нельзя сделать, точнее, делать нужно было раньше, — подчеркивает он. — Еще часть банков смогут остаться на плаву, если собственники увеличат капитал и пересмотрят бизнес-модель, то есть всерьез займутся этим бизнесом с целью извлечения прибыли. Будут и собственники банков, которые примут решение добровольно сдать лицензию или продать банк, что в текущей ситуации маловероятно — не думаю, что найдется инвестор, готовый купить подобные активы».
Тем не менее, по его оценке, текущий год для банковского сектора можно оценить как вполне успешный «Согласно данным Банка России, в период с января по сентябрь 2020 года активы банков выросли почти на 8% и составили более 101 трлн рублей. Объем кредитования граждан и компаний также показал рост на 10% и 8% соответственно. Запас капитала банков оценивается Банком России в 6 трлн рублей, что позволит списать 11% долгов банков без нарушения обязательных нормативов. Прибыль банковского сектора за 9 месяцев составила 1,2 трлн рублей, это немало, хоть и меньше 20% по сравнению с аналогичным показателем в 2019 году, что логично в текущих реалиях», — подытожил Сергей Хлебников.
Устойчивость крупным банкам придает не только большое количество резервов и более строгий контроль за активами и пассивами, но и более широкий выбор инструментов поддержки и докапитализации. Однако, по мнению Игоря Чупина, известная фраза too big to fail не всегда является аксиомой — и под удар может попасть любой банк, включая крупные.
Кого унесет первым?
«Определенные беспокойства и основания опасаться за банковские институты страны, конечно, есть», — рассуждает старший вице-президент банка «Авангард» Сергей Мокрышев. Он выделяет три основных критерия «на вылет» для банков в ближайший год. «Первый — потеря комиссионного дохода и массовая борьба за клиента путем демпинга, отмены тарифов, введения различных программ поддержки. Второй — ухудшение кредитных портфелей на фоне экономического кризиса и эпидемии, снижение маржинальности кредитных продуктов. Проще говоря, сегодня активно выдают, но плохо отдают. И результаты текущих выдач скажутся чуть позже. Третий — отток вкладов, формировавших пассивную базу, вызванный снижением доходов населения и падением ставок по депозитам», — отметил «Континенту Сибирь» Сергей Мокрышев. Банк «Авангард», по его словам, эти риски учел заранее, сформировав избыточную ликвидность и осторожное отношение к формированию кредитного портфеля.
«Снижение экономической активности сильно ударило по реальным располагаемым доходам населения. По данным Росстата, за три квартала 2020 года снижение составляет порядка 5%. Не весь пострадавший бизнес получил доступ к программам поддержки, поэтому платежеспособность тоже снизилась. Все это приводит к увеличению просроченной задолженности по кредитам. Наиболее распространенный показатель, на который обращают внимание аналитики, — NPL90+, или просрочка платежа по кредитам более 90 дней», — продолжает Игорь Чупин. По его словам, именно на это в первую очередь смотрит регулятор, и кто из банков показал худшие результаты, станет ясно после опубликования отчетов за третий квартал. «Теоретически испытывать проблемы с обслуживанием розничных кредитных портфелей могут те банки, которые агрессивно кредитовали в предыдущие годы: «Тинькофф», Совкомбанк, «Хоум Кредит» и некоторые другие, — высказывается эксперт. — Но это лишь мое предположение, каждый из этих банков может продемонстрировать высокую эффективность в работе с проблемными активами».
Президент Новосибирского банковского клуба Владимир Женов считает, что число банков «на вылет», названное «Эксперт РА», завышено как минимум вдвое. «Сейчас экономика переживает, мягко говоря, не лучшие времена, и банки находятся на самом переднем краю обороны. Не думаю, что регулятор станет выдергивать бойцов из первой линии», — рассуждает он в разговоре с «Континентом Сибирь». Но выбываний все равно не избежать: налоговые послабления, каникулы, кредитные субсидии — все это временные решения, которые скоро придется возвращать. Дедлайн, по словам Владимира Женова, придется примерно на I квартал 2021 года — если пандемия и новый локдаун не ухудшат общую обстановку.
|Кредиты, предоставленные физическим лицам
|Дата
|Активы2
|Собственные средства (капитал)3
|Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям
|Всего
|Необеспеченные потребительские ссуды4
|Вклады физических лиц
|Депозиты и средства на счетах нефинансовых и финансовых организаций (кроме кредитных организаций)5
|Прирост с начала текущего года
|14,0
|5,4
|12,6
|10,1
|6)
|7,1
|15,9
|Прирост эа соответствующий период прошлого года
|1,5
|З,З
|1,5
|14,8
|17,5
|3,1
|-3,4
1 Здесь и далее все данные приведены с учетом перечня действующих кредитных организаций, соответствующего «Книге государственной регистрации кредитных организаций. Внешэкономбанк указанный перечень не входит. Кредиты представлены без уменьшения на величину сформированных резервов).
2 Здесь и далее — «Активы брутто» (без вычета сформированных резервов и налога на прибыль).
3 С отчетности на 1.1 0.18 — капитал рассчитывается в соответствии с требованиями Положения Банка России от 04.07.2018 №646-П, до указанной даты — в соответствии с требованиями Положения Банка России от 28.12.2012№395-П.
4 Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (раздел З, задолженность по иным потребительским ссудам, сгруппированным в портфель однородных ссуд).
5 Без учета депозитов и средств на счетах государственных и других внебюджетных фондов, Минфина России, финансовых органов, средств клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям, средств в расчетах, средств, списанных со счетов клиентов, но не проведенных по корсчету кредитной организации.
6 Информация будет размещена дополнительно.
Вадим Тихонов называет другую ключевую дату — середина 2021 года, когда банки, согласно регламенту ЦБ, должны сформировать резервы по кредитам в полном объеме. «Максимальные резервы создаются по кредитам, просроченным более чем на 360 дней, — он составляет до 100% от суммы кредита. Таким образом, банки не только не получают процентный доход от просроченных кредитов, но еще и вычитают из своего капитала размеры создаваемых резервов, — добавляет Игорь Чупин. — Из этого следует, что 2021 год будет крайне напряженным для банковского сектора».
Владимир Женов считает, что банковский сектор сегодня намного устойчивее, чем полагают многие эксперты: «На самом деле банки давно знают, что их ждет — по резервам и всему остальному. Знают и готовятся. Особенно регионалы — те из них, что уцелели, имеют очень хороший запас прочности. Жизнь их научила запасаться резервами под каждый чих экономики».
По его мнению, в следующем году рынок покинут от 15 до 20 банков — и Сибирь эти сокращения почти не затронут. Основной удар регулятора придется на региональные банки, работающие в Москве и ЦФО. Ирина Демчук также подтвердила этот тезис: по ее оценке, Сибирь в настоящее время не входит в число самых инвестиционно привлекательных округов, здесь лидируют Центр, Урал и Дальний Восток — и больше всего банков уйдут с рынка именно там.
|1.01.19
|1.01.20
|1.07.20
|1.09.20
|1.10.20
|Распределение кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию)
|млн руб.
|в % к итогу
|млн руб.
|в % к итогу
|млн руб.
|в % к итогу
|млн руб.
|в % к итогу
|млн руб.
|в % к итогу
|Первые 5
|56865733
|60,4
|58251837
|60,3
|62703167
|60,8
|65446104
|61,3
|67768391
|61,6
|с 6 по 20
|19924791
|21,2
|21850821
|22,6
|24110327
|23,4
|24572510
|23,0
|25266612
|23,0
|с 21 по 50
|9230511
|9,8
|8947884
|9,3
|9127230
|8,8
|9200895
|8,6
|9388364
|8,5
|с 51 по 200
|7152776
|7,6
|6801036
|7,0
|6571890
|6,4
|6866235
|6,4
|6994294
|6,4
|с 201
|909875
|1,0
|729571
|0,8
|651174
|0,6
|632645
|0,6
|641313
|0,6
|Итого
|94083687
|100,0
|96581148
|100,0
|103163787
|100,0
|106718389
|100,0
|110058973
|100,0
Наконец, еще одна группа на вылет, по мнению Владимира Женова, — это те банки, которые уже находятся у ЦБ «на карандаше». Тех, кто регулярно нарушает предписания, вряд ли станут спасать.
Есть ли возможность спастись?
Эксперты выделили следующие пути смягчения будущего пузыря, вызванного скопившимися к 2020 году факторами и трендами.
Во-первых, в случае если вакцина от COVID-19 будет запущена в массовое применение как можно скорее, то не будет новых локдаунов и новых шоков для экономики. Вадим Тихонов называет крайним сроком начала вакцинации июнь–июль 2021 года. «Если этого не произойдет, об умеренно негативных прогнозах можно забыть — останутся просто негативные», — констатирует он. А это напрямую затронет и банковский сектор.
Во-вторых, работа с банковскими резервами. Эта проблема в 2021 году обещает быть очень актуальной. Возможно, регулятор предложит новые программы реструктуризации кредитов.
|1.01.19
|1.01.20
|1.07.20
|1.09.20
|1.10.20
|Количество КО, единиц
|В % к итогу
|количество КО, единиц
|В % к итогу
|количество КО, единиц
|В % к итогу
|количество КО, единиц
|В % к итогу
|количество КО, единиц
|В % к итогу
|Центральный федеральный округ
|272
|56,2
|254
|57,5
|242
|56,7
|235
|56,4
|235
|56,4
|в том числе г. Москва и Московская область
|245
|50,6
|233
|52,7
|224
|52,5
|217
|52,0
|217
|52,0
|Северо-Западный федеральный округ
|41
|8,5
|36
|8,1
|37
|8,7
|36
|8,6
|36
|8,6
|Южный федеральный округ
|25
|5,2
|24
|5,4
|22
|5,2
|22
|5,3
|22
|5,3
|Северо-Кавказский федеральный округ
|12
|2,5
|10
|2,3
|10
|2,3
|10
|2,4
|10
|2,4
|Приволжский федеральный округ
|67
|13,8
|57
|12,9
|55
|12,9
|55
|13,2
|55
|13,2
|Уральский федеральный округ
|23
|4,8
|23
|5,2
|23
|5,4
|23
|5,5
|23
|5,5
|Сибирский федеральный округ
|28
|5,8
|23
|5,2
|23
|5,4
|21
|5,0
|21
|5,0
|Дальневосточный федеральный округ
|16
|3,3
|15
|3,4
|15
|3,5
|15
|3,6
|15
|3,6
|Российская Федерация
|484
|100,0
|442
|100,0
|427
|100,0
|417
|100,0
|417
|100,0
1 По месту регистрации головного офиса
В-третьих, докапитализация системно значимых банков. «Проблемные организации есть и среди них, — отмечает Игорь Чупин. — Их оздоровление — задача акционеров и государства. Частным банкам будет тяжелее, но и они при правильном менеджменте могут и должны действовать заранее».
В-четвертых, восстановительный рост экономики, снижение безработицы, улучшение бизнес-климата в стране.
И, наконец, в-пятых, поиск новых/старых ниш самими банками. Про то, что небольшие банки уделяют все больше внимания РКО как невысокому, но безрисковому источнику доходов, «Континент Сибирь» писал уже не раз. В этом году банки продолжают искать новые источники доходов, зачастую возвращаясь к старым рецептам. Владимир Женов приводит несколько примеров, в частности, многие банки сейчас возвращают в свой портфель «займы до зарплаты». Плюс все более значимую роль играет лизинг, которые банки предлагают либо сами, либо через «дочек». «К развитию лизинга подталкивает сама жизнь: развитие каршеринга, таксопарков. На амортизацию, опять же, не надо тратиться. Да и банку легче, поскольку требования к таким клиентам намного мягче — в том числе по резервированию», — считает собеседник издания.
|№ п/п
|Показатели
|01.01.19
|01.01.20
|01.07.20
|01.09.20
|01.10.20
|1.
|Чистая прибыль (за вычетом налога на прибыль)
|997,9
|1 715,1
|630,3
|932,9
|1131,8
|2.
|Просроченная задолженность
в том числе:
|3 050,5
|3 655,0
|3 879,8
|4 268,4
|4 289,6
|2.1
|Кредиты юридическим лицам
|1 849,6
|2 307,4
|2 395,6
|2 508,4
|2 519,0
|2.2
|Кредиты физическим лицам
|757,7
|760,8
|860,9
|910,3
|906,3