Оправданны ли прогнозы экспертов о том, что в 2021 году каждый десятый российский банк покинет рынок?

Сжатие российского кредитного рынка началось не вчера — оно, по оценке аналитиков, продолжается с 2016 года. В начале 2020 года плавное снижение сменилось резким падением, но в III квартале заработали антикризисные программы правительства и Центробанка, из-за чего кредитная активность пошла вверх. Однако когда настанет пора за эти льготы платить, это будет стоить жизни как минимум 35 банкам, или почти 10% всех работающих сегодня — к таким выводам пришли аналитики агентства «Эксперт РА». «Континент Сибирь» проанализировал, насколько оправданны эти прогнозы, и кто из банков сейчас первый в очереди на вылет.

Too big to fail — или все же нет?

По оценке «Эксперта», инвестиционная активность российского нефинансового сектора находилась на спаде еще в 2019 году, последствия «коронакризиса» для инвестиций будут катастрофическими. Аналитик портала «Банки.ру» Вадим Тихонов считает такой прогноз вполне адекватным. «Учитывая, что более 25% кредитных организаций по итогам трех кварталов текущего года оказались убыточными, мало шансов на то, что эти цифры значительно изменятся до конца года», — предположил он.

«На фоне общей макроэкономической ситуации ухудшение в банковском секторе выглядит логичным. Отчетность банков отличается высокой степенью прозрачности и детализации, поэтому нет ни одного повода усомниться в адекватности выводов «Эксперт РА», — рассуждает руководитель клиентского офиса инвестиционной компании QBF в Тюмени Игорь Чупин. Он обращает внимание на «банкоцентричность» российской финансовой системы: более 90% средств нефинансовый сектор получает не на фондовом рынке и не на выпуске ценных бумаг, а именно из банков.

«Если коротко, то общая цепочка выглядит так: банковская система обеспечивает движение средств внутри экономики. Серьезные сбои в ее функционировании могут породить проблемы более высокого уровня, которые перекинутся и с мультипликатором отразятся на других секторах экономики, — продолжает он. — Важнейший параметр устойчивости банков — размер их капитала и его достаточность для покрытия активных операций и возможных проблем. На размер капитала в первую очередь влияет прибыльность кредитных организаций. Если она есть, то капитал растет, и банк может увеличивать объемы своего бизнеса, соблюдая ограничения по рискам. Если банк убыточный, то он занимается тратой собственного капитала. Именно поэтому такие банки вызывают тревогу у собственников и у регулятора. Поэтому с определенными допущениями можно сказать, что убыточные банки являются потенциально проблемными, если убыток носит системный характер».

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Кредиты1, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам, включая просроченную задолженность (млрд руб.) 40938,6 42366 48273 в % к ввп 52,9 47,8 46,1 46,1 46,7 в % к активам банковского сектора 53 51,1 49,7 51,3 53,2 ИЗ НИХ: кредиты, предоставленные нефинансовым организациям, включая просроченную задолженность (млрд руб.) 30134,7 30193 33372 в % к ввп 40,1 35,2 32,9 31,9 30,7 в % к активам банковского сектора 40,1 37,6 35,4 35,5 35 кредиты, предоставленные физическим лицам, включая просроченную задолженность (млрд руб.) 10803,9 12174 14901 в % к ввп 12,9 12,6 13,3 14,2 16 в % к активам банковского сектора 12,9 13,5 14,3 15,8 18,3 в % к денежным доходам населения 20 20 22 25,9 28,5

1 Здесь и далее кредиты приведены без уменьшения на величину сформированных резервов. В указанный показатель включается задолженность (в том числе просроченная) по кредитам

Параллельно снижению кредитной активности нефинансового сектора крупнейшие банки собирали в своих руках все больше активов. На сегодня пять ведущих банков сосредоточили в своих руках более 60% всех активов страны — такие цифры приводит старший вице-президент, управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие» Ирина Демчук. А по словам заместителя управляющего по бизнесу Новосибирским филиалом «РГС Банка» Сергея Хлебникова, 97% активов сегодня принадлежат банкам, чья прибыль показывает положительный результат. На долю убыточных банков (их, по различным оценкам, от четверти до трети) приходятся оставшиеся 3%. «Часть банков уйдет с рынка в результате отзыва лицензии, и здесь уже ничего нельзя сделать, точнее, делать нужно было раньше, — подчеркивает он. — Еще часть банков смогут остаться на плаву, если собственники увеличат капитал и пересмотрят бизнес-модель, то есть всерьез займутся этим бизнесом с целью извлечения прибыли. Будут и собственники банков, которые примут решение добровольно сдать лицензию или продать банк, что в текущей ситуации маловероятно — не думаю, что найдется инвестор, готовый купить подобные активы».

Тем не менее, по его оценке, текущий год для банковского сектора можно оценить как вполне успешный «Согласно данным Банка России, в период с января по сентябрь 2020 года активы банков выросли почти на 8% и составили более 101 трлн рублей. Объем кредитования граждан и компаний также показал рост на 10% и 8% соответственно. Запас капитала банков оценивается Банком России в 6 трлн рублей, что позволит списать 11% долгов банков без нарушения обязательных нормативов. Прибыль банковского сектора за 9 месяцев составила 1,2 трлн рублей, это немало, хоть и меньше 20% по сравнению с аналогичным показателем в 2019 году, что логично в текущих реалиях», — подытожил Сергей Хлебников.

Устойчивость крупным банкам придает не только большое количество резервов и более строгий контроль за активами и пассивами, но и более широкий выбор инструментов поддержки и докапитализации. Однако, по мнению Игоря Чупина, известная фраза too big to fail не всегда является аксиомой — и под удар может попасть любой банк, включая крупные.

Кого унесет первым?

«Определенные беспокойства и основания опасаться за банковские институты страны, конечно, есть», — рассуждает старший вице-президент банка «Авангард» Сергей Мокрышев. Он выделяет три основных критерия «на вылет» для банков в ближайший год. «Первый — потеря комиссионного дохода и массовая борьба за клиента путем демпинга, отмены тарифов, введения различных программ поддержки. Второй — ухудшение кредитных портфелей на фоне экономического кризиса и эпидемии, снижение маржинальности кредитных продуктов. Проще говоря, сегодня активно выдают, но плохо отдают. И результаты текущих выдач скажутся чуть позже. Третий — отток вкладов, формировавших пассивную базу, вызванный снижением доходов населения и падением ставок по депозитам», — отметил «Континенту Сибирь» Сергей Мокрышев. Банк «Авангард», по его словам, эти риски учел заранее, сформировав избыточную ликвидность и осторожное отношение к формированию кредитного портфеля.

«Снижение экономической активности сильно ударило по реальным располагаемым доходам населения. По данным Росстата, за три квартала 2020 года снижение составляет порядка 5%. Не весь пострадавший бизнес получил доступ к программам поддержки, поэтому платежеспособность тоже снизилась. Все это приводит к увеличению просроченной задолженности по кредитам. Наиболее распространенный показатель, на который обращают внимание аналитики, — NPL90+, или просрочка платежа по кредитам более 90 дней», — продолжает Игорь Чупин. По его словам, именно на это в первую очередь смотрит регулятор, и кто из банков показал худшие результаты, станет ясно после опубликования отчетов за третий квартал. «Теоретически испытывать проблемы с обслуживанием розничных кредитных портфелей могут те банки, которые агрессивно кредитовали в предыдущие годы: «Тинькофф», Совкомбанк, «Хоум Кредит» и некоторые другие, — высказывается эксперт. — Но это лишь мое предположение, каждый из этих банков может продемонстрировать высокую эффективность в работе с проблемными активами».

Президент Новосибирского банковского клуба Владимир Женов считает, что число банков «на вылет», названное «Эксперт РА», завышено как минимум вдвое. «Сейчас экономика переживает, мягко говоря, не лучшие времена, и банки находятся на самом переднем краю обороны. Не думаю, что регулятор станет выдергивать бойцов из первой линии», — рассуждает он в разговоре с «Континентом Сибирь». Но выбываний все равно не избежать: налоговые послабления, каникулы, кредитные субсидии — все это временные решения, которые скоро придется возвращать. Дедлайн, по словам Владимира Женова, придется примерно на I квартал 2021 года — если пандемия и новый локдаун не ухудшат общую обстановку.

ТЕМПЫ ПРИРОСТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА (% ЗА ПЕРИОД)1 Кредиты, предоставленные физическим лицам Дата Активы2 Собственные средства (капитал)3 Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям Всего Необеспеченные потребительские ссуды4 Вклады физических лиц Депозиты и средства на счетах нефинансовых и финансовых организаций (кроме кредитных организаций)5 Прирост с начала текущего года 14,0 5,4 12,6 10,1 6) 7,1 15,9 Прирост эа соответствующий период прошлого года 1,5 З,З 1,5 14,8 17,5 3,1 -3,4

1 Здесь и далее все данные приведены с учетом перечня действующих кредитных организаций, соответствующего «Книге государственной регистрации кредитных организаций. Внешэкономбанк указанный перечень не входит. Кредиты представлены без уменьшения на величину сформированных резервов).

2 Здесь и далее — «Активы брутто» (без вычета сформированных резервов и налога на прибыль).

3 С отчетности на 1.1 0.18 — капитал рассчитывается в соответствии с требованиями Положения Банка России от 04.07.2018 №646-П, до указанной даты — в соответствии с требованиями Положения Банка России от 28.12.2012№395-П.

4 Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (раздел З, задолженность по иным потребительским ссудам, сгруппированным в портфель однородных ссуд).

5 Без учета депозитов и средств на счетах государственных и других внебюджетных фондов, Минфина России, финансовых органов, средств клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям, средств в расчетах, средств, списанных со счетов клиентов, но не проведенных по корсчету кредитной организации.

6 Информация будет размещена дополнительно.

Вадим Тихонов называет другую ключевую дату — середина 2021 года, когда банки, согласно регламенту ЦБ, должны сформировать резервы по кредитам в полном объеме. «Максимальные резервы создаются по кредитам, просроченным более чем на 360 дней, — он составляет до 100% от суммы кредита. Таким образом, банки не только не получают процентный доход от просроченных кредитов, но еще и вычитают из своего капитала размеры создаваемых резервов, — добавляет Игорь Чупин. — Из этого следует, что 2021 год будет крайне напряженным для банковского сектора».

Владимир Женов считает, что банковский сектор сегодня намного устойчивее, чем полагают многие эксперты: «На самом деле банки давно знают, что их ждет — по резервам и всему остальному. Знают и готовятся. Особенно регионалы — те из них, что уцелели, имеют очень хороший запас прочности. Жизнь их научила запасаться резервами под каждый чих экономики».

По его мнению, в следующем году рынок покинут от 15 до 20 банков — и Сибирь эти сокращения почти не затронут. Основной удар регулятора придется на региональные банки, работающие в Москве и ЦФО. Ирина Демчук также подтвердила этот тезис: по ее оценке, Сибирь в настоящее время не входит в число самых инвестиционно привлекательных округов, здесь лидируют Центр, Урал и Дальний Восток — и больше всего банков уйдут с рынка именно там.

КОНЦЕНТРАЦИЯ АКТИВОВ ПО БАНКОВСКОМУ СЕКТОРУ РОССИИ (ДЕЙСТВУЮЩИЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ) 1.01.19 1.01.20 1.07.20 1.09.20 1.10.20 Распределение кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию) млн руб. в % к итогу млн руб. в % к итогу млн руб. в % к итогу млн руб. в % к итогу млн руб. в % к итогу Первые 5 56865733 60,4 58251837 60,3 62703167 60,8 65446104 61,3 67768391 61,6 с 6 по 20 19924791 21,2 21850821 22,6 24110327 23,4 24572510 23,0 25266612 23,0 с 21 по 50 9230511 9,8 8947884 9,3 9127230 8,8 9200895 8,6 9388364 8,5 с 51 по 200 7152776 7,6 6801036 7,0 6571890 6,4 6866235 6,4 6994294 6,4 с 201 909875 1,0 729571 0,8 651174 0,6 632645 0,6 641313 0,6 Итого 94083687 100,0 96581148 100,0 103163787 100,0 106718389 100,0 110058973 100,0

Наконец, еще одна группа на вылет, по мнению Владимира Женова, — это те банки, которые уже находятся у ЦБ «на карандаше». Тех, кто регулярно нарушает предписания, вряд ли станут спасать.

Есть ли возможность спастись?

Эксперты выделили следующие пути смягчения будущего пузыря, вызванного скопившимися к 2020 году факторами и трендами.

Во-первых, в случае если вакцина от COVID-19 будет запущена в массовое применение как можно скорее, то не будет новых локдаунов и новых шоков для экономики. Вадим Тихонов называет крайним сроком начала вакцинации июнь–июль 2021 года. «Если этого не произойдет, об умеренно негативных прогнозах можно забыть — останутся просто негативные», — констатирует он. А это напрямую затронет и банковский сектор.

Во-вторых, работа с банковскими резервами. Эта проблема в 2021 году обещает быть очень актуальной. Возможно, регулятор предложит новые программы реструктуризации кредитов.

РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (КО) ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 1 1.01.19 1.01.20 1.07.20 1.09.20 1.10.20 Количество КО, единиц В % к итогу количество КО, единиц В % к итогу количество КО, единиц В % к итогу количество КО, единиц В % к итогу количество КО, единиц В % к итогу Центральный федеральный округ 272 56,2 254 57,5 242 56,7 235 56,4 235 56,4 в том числе г. Москва и Московская область 245 50,6 233 52,7 224 52,5 217 52,0 217 52,0 Северо-Западный федеральный округ 41 8,5 36 8,1 37 8,7 36 8,6 36 8,6 Южный федеральный округ 25 5,2 24 5,4 22 5,2 22 5,3 22 5,3 Северо-Кавказский федеральный округ 12 2,5 10 2,3 10 2,3 10 2,4 10 2,4 Приволжский федеральный округ 67 13,8 57 12,9 55 12,9 55 13,2 55 13,2 Уральский федеральный округ 23 4,8 23 5,2 23 5,4 23 5,5 23 5,5 Сибирский федеральный округ 28 5,8 23 5,2 23 5,4 21 5,0 21 5,0 Дальневосточный федеральный округ 16 3,3 15 3,4 15 3,5 15 3,6 15 3,6 Российская Федерация 484 100,0 442 100,0 427 100,0 417 100,0 417 100,0

1 По месту регистрации головного офиса

В-третьих, докапитализация системно значимых банков. «Проблемные организации есть и среди них, — отмечает Игорь Чупин. — Их оздоровление — задача акционеров и государства. Частным банкам будет тяжелее, но и они при правильном менеджменте могут и должны действовать заранее».

В-четвертых, восстановительный рост экономики, снижение безработицы, улучшение бизнес-климата в стране.

И, наконец, в-пятых, поиск новых/старых ниш самими банками. Про то, что небольшие банки уделяют все больше внимания РКО как невысокому, но безрисковому источнику доходов, «Континент Сибирь» писал уже не раз. В этом году банки продолжают искать новые источники доходов, зачастую возвращаясь к старым рецептам. Владимир Женов приводит несколько примеров, в частности, многие банки сейчас возвращают в свой портфель «займы до зарплаты». Плюс все более значимую роль играет лизинг, которые банки предлагают либо сами, либо через «дочек». «К развитию лизинга подталкивает сама жизнь: развитие каршеринга, таксопарков. На амортизацию, опять же, не надо тратиться. Да и банку легче, поскольку требования к таким клиентам намного мягче — в том числе по резервированию», — считает собеседник издания.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ № п/п Показатели 01.01.19 01.01.20 01.07.20 01.09.20 01.10.20 1. Чистая прибыль (за вычетом налога на прибыль) 997,9 1 715,1 630,3 932,9 1131,8 2. Просроченная задолженность

в том числе: 3 050,5 3 655,0 3 879,8 4 268,4 4 289,6 2.1 Кредиты юридическим лицам 1 849,6 2 307,4 2 395,6 2 508,4 2 519,0 2.2 Кредиты физическим лицам 757,7 760,8 860,9 910,3 906,3

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