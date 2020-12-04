Какие важные изменения в российской налоговой системе ожидаются в ближайшее время?

2021 год принесет немало изменений в налоговой сфере — от грядущей отмены ЕНВД до жестких поправок в «антиотмывочный» закон. «Континент Сибирь» резюмировал, к чему стоит готовиться уже сейчас, а какие инициативы находятся в стадии разработки.

ЕНВД: можно ли рассчитывать на спасение

Законопроект о полной замене единого налога на вмененную деятельность (ЕНВД) другими формами налогообложения обсуждался на протяжении длительного периода времени. Многие представители деловых кругов дают отрицательные оценки ФЗ–97, который отменяет этот налог с 1 января 2021 года. Не удивительно, что этот вопрос поднимался в ходе прошедшего в ноябре третьего Новосибирского налогового форума.

Вместе с тем, ЕНВД так или иначе должны были отменить — продажа товаров, подлежащих маркировке, не может облагаться налогом по этой схеме. А ассортимент таких товаров постоянно растет. Но досрочная отмена единого налога, по оценке «ОПОРЫ РОССИИ», затронет как минимум 40 тысяч предпринимателей в одной только Новосибирской области. «Почти два миллиона человек сейчас борются не только с последствиями пандемии, но и с налоговой», — констатирует исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», координатор региональной «Коалиции владельцев малых торговых форматов и киоскеров» Наталия Кошелева. По ее оценкам, замена ЕНВД на УСН увеличивает налоговую нагрузку на бизнес от трех до семи раз (в зависимости от выбранной формы). В некоторых отраслях — от шести до десяти раз.

И это в лучшем случае. Глава УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев в рамках третьего Новосибирского налогового форума напомнил о том, что плательщики ЕНВД должны сами до конца года выбрать новую систему налогообложения. Те, кто этого не сделает, будут автоматически переведены на общую систему, при которой, по оценке «ОПОРЫ», рост налоговой нагрузки станет шестнадцатикратным.

Уже сейчас, по словам Наталии Кошелевой, законодательные собрания нескольких регионов России обратились в Минэкономразвития и ФНС с предложением отменить поправки в ФЗ–97 до 2023–2024 годов. Среди них — Эл Курултай Республики Алтай. Готовят свое обращение и томские депутаты. К ним готов присоединиться Союз предпринимателей Забайкальского края — в их обращении говорится о том, что вступление в силу рассматриваемого закона «вынудит свернуть бизнес».

Так или иначе, новосибирское УФНС планирует уже в начале декабря дать ответ о судьбе ЕНВД и о его возможных альтернативах.

УСН как «запасная альтернатива», наравне с патентом

Несмотря на то что все альтернативы ЕНВД, как уже говорилось, несут несравнимо большую налоговую нагрузку (основную ее часть дают не столько повышенные ставки, сколько дополнительные издержки, в частности, бухгалтерские), регионы самостоятельно предлагают свои меры помощи для бывших плательщиков единого налога. Есть и федеральные программы, но они в большинстве своем очень узкие — одни ограничены по отраслям и размерам, другие рассчитаны только на ИП, а ООО их использовать не могут. Ограничена в отраслях и патентная система налогообложения, но некоторые регионы, в том числе Новосибирская область, уже расширяют эти границы.

Большинство сибирских регионов, по словам Наталии Кошелевой, пошли другим путем, введя сниженные ставки для бывших пользователей ЕНВД — по формуле «доходы минус расходы» она составляет 5%, по «доходам» — всего 1%. Эту поправку уже приняли многие сибирские регионы. Некоторые регионы снизили планку только для тех, кто выбрал «доходы минус расходы», другие (включая Томскую, Омскую область и Республику Хакасию) предложили снизить сразу для всех.

Кое-кто ограничился льготами для определенных видов деятельности. В Алтайском крае такими стали наука, производство одежды и напитков, в Кузбассе это место заняла промышленность. Некоторые регионы принимают данные поправки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» с целью вывести бизнес из «серости» и, возможно, переманить из других регионов. Среди них — Иркутская и Омская области.

И все же, по оценке «ОПОРЫ РОССИИ», даже снижение ставок по УСН не сможет компенсировать предпринимателям потерю ЕНВД. С учетом поправок налоговая нагрузка возрастет всего в полтора-два раза, а не в шесть. «Давайте подумаем, к чему может привести непринятие таких поправок. Прежде всего, к росту цен на лекарства и другие товары повседневного спроса, к закрытию предприятий, к уходу бизнеса в тень — и в соседние регионы, где налоговые ставки более комфортны», — делает вывод Наталия Кошелева.

«Обнуление» налога на прибыль для ИТ-отрасли: будет ли эффект?

ИТ-отрасль всегда считалась в регионе традиционно развитой, но президент Владимир Путин в конце июля предложил в рамках налогового маневра снизить ставку налога на прибыль с этой отрасли с 20% до 3%. И не на время, а насовсем. По словам заместителя председателя правительства Новосибирской области, министра финансов Виталия Голубенко, до сих пор региональный бюджет получал налог на прибыль с ИТ-компаний в размере 13,5%, теперь не получит ничего — те 3%, которые президент оставил, приходятся на «федеральную» долю. Всего, по оценке Минфина, оглашенной в ходе налогового форума, выпадающие доходы бюджета в будущем году по этой статье составят 1,4 млрд рублей. Это 10% от всех потерь доходной части.

С тем, что снижение ставок — неизбежное «малое зло» для бюджета, согласен и старший научный сотрудник лаборатории исследований налоговой политики РАНХиГС Николай Милоголов. По его словам, в текущей ситуации есть два варианта: либо получить с ИТ-отрасли меньше, либо не получить ничего, если бизнес переместится в другую юрисдикцию. «Чаще всего такие компании встраиваются в структуру холдинга, чья головная структура регистрируется на Кипре или в Нидерландах. Студия Wargaming — тому пример, — отметил в ходе форума Николай Милоголов. — Сейчас налоговая конкуренция очень интенсивна. Поэтому даже сейчас, когда экономика заморозилась и налоговые поступления уменьшились, Владимир Путин ввел для сферы ИТ такие хорошие льготы. Он не просто так сделал акцент именно на конкуренции: нужно не только остановить утечку наших бизнесов за рубеж, но и привлечь к нам чужие».

Чтобы льгота дошла до адресата, нужно ее максимально конкретизировать. Вот такие критерии были установлены на старте: во-первых, государственная аккредитация в Минпромторге, во-вторых, доля доходов от собственной продукции ИТ не менее 90%, в-третьих, не менее семи сотрудников в штате. Чуть позже в периметр действия льготы включили радиоэлектронщиков, а вот дилеров, продающих лицензии, не пустили — кроме владельцев исключительных прав.

Можно ли злоупотребить данной льготой? Николай Милоголов считает, что крупные компании могут попытаться выделить свои ИТ-подразделения в отдельные юрлица и протащить их под новый закон. «Тут уж пусть ФНС разбирается, насколько та или иная компания является самостоятельной», — добавил он.

Есть ли в текущей версии закона недоработки? Вообще детально исследовать все возможные последствия реформы очень трудно. Но сейчас Николай Милоголов приметил один бросающийся в глаза недостаток. Под «продукцией ИТ» понимается «железо» или софт, поэтому компания, производящая комплектующие и программное обеспечение в пропорции 50 на 50, теоретически может и «пролететь» мимо льготы, поскольку эти доли не суммируются. И еще, по его словам, видно, что программа поддержки нацелена на внутренний рынок, так как, помимо налога на прибыль и взносов, в нее еще включен и льготный НДС. «Многие наши разработчики, в том числе новосибирские, — экспортно ориентированные, но если они будут продавать свою продукцию за рубеж, европейский НДС все равно придется платить, поскольку российский к вычету не примут», — подытоживает Николай Милоголов.

Станет ли НДФЛ прогрессивным?

Налог на доходы физических лиц стабильно входит в тройку ведущих бюджетообразующих налогов, принося около пятой части всех доходов. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил применять к доходам свыше 5 млн рублей в год (или 416,7 тыс. рублей в месяц) повышенную ставку НДФЛ. Такое решение заведующий кафедрой налогообложения и учета Сибирского института управления РАНХиГС Роман Шумяцкий считает правильным и предлагает развить эту систему, причем в обе стороны. Вместо плоской ставки, где все платят одинаковую долю доходов (как сейчас), и прогрессивной, где ставка рассчитывается из общей суммы (как в СССР), он предложил плавно-ступенчатую, с разделением суммы доходов на ступени, где у каждой из ступеней своя налоговая ставка. «Транспортный налог уже работает по этому принципу, — напомнил эксперт. — Вся Европа давно живет по ступенчатой системе».

При этом он предложил «нижнюю» ступень (физлиц, зарабатывающих менее 12 МРОТ в год на человека) освободить от налога вообще.

Освободят ли работодателей от необходимости платить налоги за сотрудников?

По словам председателя Российского союза налогоплательщиков Артема Кирьянова, принимавшего участие в налоговом форуме, сейчас Совет Федерации стал активно обсуждать проблему «серых» выплат. Уже прозвучало предложение обязать наемных работников самостоятельно уплачивать налог на доходы физических лиц.

В свое время «Континент Сибирь» задал на эту тему вопрос Виталию Голубенко. Глава регионального минфина отмечал, что это сделать слишком сложно, повлечет за собой существенный рост нагрузки на налоговую службу и рост числа уклонений от уплаты налогов. Но за это время многое изменилось: доля электронного документооборота в налоговой службе, по их собственным данным, увеличилась с 25% до 70%, был введен «налог на самозанятых» (и распространен на всю страну), процедура регистрации значительно упростилась, а санкции за нарушения, наоборот, усилились. Так что идея «каждый платит за себя» теоретически может и выстрелить.

«Я пока, к сожалению, не могу сказать, как именно это будет работать, — признается Артем Кирьянов. — Но проблема «зарплат в конвертах» есть, и надо ее как-то решать. И у нас есть работающие механизмы, которые можно к этому приспособить».

Хорошим стимулом убедить граждан платить налоги самостоятельно, по мнению Артема Кирьянова, может стать прозрачность его налоговых поступлений: чтобы каждый человек видел, на что именно идет каждый выплаченный им рубль.

Вопрос о том, предлагают ли сенаторы переадресовать гражданам фиксированные выплаты в Пенсионный фонд и ФОМС, пока остается открытым.

Будут ли свернуты от просрочки «дешевые микрокредиты»?

Важным вопросом, требующим внимания со стороны регулятора, можно считать просрочки по микрокредитам. «Я считаю, что в России система поступления во многом нерациональна и справедлива — в частности, система начисления пени открыто провоцирует неуплату НДФЛ, который, по сути превращается в дешевый кредитный ресурс», — высказался в рамках налогового форума Роман Шумяцкий.

Сейчас пени по рассматриваемому налогу составляют 1/300 от ключевой ставки ЦБ (которая, напомним, сегодня находится на рекордно низких 4,25%). Эксперт предложил увеличить ее как минимум вдвое. И самое главное — сократить «законное» откладывание выплаты с трех месяцев до десяти дней. «Раньше налогоплательщик мог, пользуясь загруженностью ФНС, до 90 дней откладывать выплату налога. Я считаю целесообразным сократить этот срок и уже через десять дней вводить штрафные санкции в автоматическом режиме», — резюмировал Роман Шумяцкий.

Стоит ли ждать тотального контроля за финансовыми операциями?

С начала 2021 года вступает в силу очень много поправок в «антиотмывочный» 115–ФЗ. Если говорить коротко, то государство получит полный контроль над всеми транзакциями как физических, так и юридических лиц. Это касается и операций с наличными деньгами. Любые операции при снятии со счета ИП или ООО более 600 тысяч рублей теперь требуют отчета. Это касается не только банков, но и таких операторов, как Paypal, Quwi, «Ю-Money» и других. То же касается и почтовых переводов от 100 тысяч рублей. «Будут контролироваться все переводы, вне зависимости от содержания — раньше Росфинмониторинг обращал внимание только на те, которые могли быть не связаны с хозяйственной деятельностью компании», — предупреждает эксперт комитета по финансам Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Анастасия Степаненко..

Под подозрение могут попасть, например, слишком большие объемы закупок у физических лиц. Или выплата наличными зарплаты сотрудникам, не успевшим оформить карту. Или выплата контрагентам (тем, кто, например, делает скидку при уплате наличными). В таких случаях эксперт «ОПОРЫ РОССИИ» советует заранее запастись нужными документами: «Сейчас банки могут сократить сроки предоставления ответа до одного дня, поэтому лучше подготовьтесь».

Сделки с недвижимостью — вне зависимости от того, было ли зарегистрировано право собственности — тоже будут контролироваться с начала следующего года

Сами банки, по мнению Анастасии Степаненко, вряд ли обрадуются тому, что на них взвалили обязанности следователей, поэтому, скорее всего, будут перестраховываться: «Если банк сочтет операцию подозрительной, он может просто заблокировать расчетный счет — и дальше будет решать суд». В то же время многие правила пока остаются неразъясненными: например, неизвестно, можно ли разделить разрешенные 600 тысяч на несколько снятий в течение дня. Сами банки пока однозначного ответа не дают.

Также Росфинмониторинг со следующего года будет собирать у банков данные не только о самих операциях и их участниках, но и о других действиях клиента, бенефициаров сделок и переводов.

«Забытые» статьи, которые нужно актуализировать

Очень много цифр в действующем налоговом законодательстве, как отметили участники профильного форума, не менялись больше десяти лет и нуждаются в актуализации. «Ставка по транспортному налогу не изменялась с 2006 года — в то время как цены на ремонт, бензин и все остальное выросли в разы», — отметил Виталий Голубенко.

Еще один пример с обратным знаком привел Роман Шумяцкий: «Большинство налоговых вычетов, установленных в 2012 году, ни разу не менялись, хотя средняя зарплата за это время выросла почти в два раза, а последствия инфляции обратили все эти вычеты в ноль».

Эксперт предложил не только увеличить их пропорционально росту доходов и цен, но и модернизировать — например, исключив зарплатный «потолок» при вычетах на детей или сократив срок владения объектом недвижимости в два раза при его продаже. Ну и, разумеется, максимально использовать «цифру», автоматизировав все, что только можно. Самый простой пример — автоматический возврат физлица, имеющего ИИС. Об этом эксперт уже заявлял некоторое время назад на шестом всероссийском форуме «Налоговая вакцинация экономики».

И еще одна небольшая поправка — статья 227 Налогового кодекса может сократить число платежей НДФЛ с четырех до трех. Роман Шумяцкий отметил, что между выплатами за прошедший год и текущее полугодие дедлайн составляет всего 10 дней, что не очень удобно. Поэтому один из этих платежей могут отменить.

Однако достоверно говорить об изменениях в налоговой системе можно будет уже после их принятия. «Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.

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