В традиционной рубрике «Континента Сибирь» «Бизнес-книга месяца» предприниматель, основатель мужского ателье «Фатерсон» и сети мужских парикмахерских «Папа Дома» ЯНИС КАЙШЕВ поделился своим мнением о книге «Вижу вас насквозь. Как «читать» людей».

— Книгу «Вижу вас насквозь. Как «читать» людей» мне порекомендовали на тренинге по профайлингу (совокупность психологических методов оценки и прогнозирования поведения человека на основе анализа характеристик внешности, вербального и невербального поведения, вегетатики. — «КС»), который я проходил четыре года назад. Он был основан на технике Евгения Спирицы — автора рассматриваемой книги.

Тренинг и книга оказались для меня очень полезными, и с тех пор я неоднократно продолжаю обращаться к ним. Благодаря этой методике можно в максимально сжатые сроки узнать о человеке все необходимое без необходимости ответов на перечень психологических тестов. В бизнесе это особенно важно и при взаимодействии с потенциальными партнерами, и при формировании команды.

Теперь у меня в голове автоматически формируется психотип любого человека, с которым я взаимодействую, — это происходит естественным образом, и я об этом даже не задумываюсь. И не важно, это просто собеседник, бизнес-партнер, или соискатель на работу.

В книге разбирается несколько ключевых психотипов человека, включающих набор качеств, поведенческих аспектов, мимики, жестов, окружения, оформления пространства. Идеальных психотипов нет, в каждом из них есть то, что нравится, и то, что нет, и их надо принимать такими, какими они есть. Но благодаря этому пониманию всегда можно заметить, если поведение человека не соответствует его реальному психотипу.

Понятно, что раньше многие аспекты я чувствовал на уровне интуиции. Но с такими ощущениями сложно работать. То, что интуитивно — непередаваемо, у него нет языка описания, оно не подвергается анализу. Сегодня у вас рецепторы обострены, вы более чувствительны и восприимчивы, а завтра, к примеру, нет. Поэтому важен язык описания. После прочтения книги у меня он сформировался.

Что касается применения методики к найму персонала, то она работает в 100% случаев. К нам на стажировку приходят предварительно отобранные кандидаты.

Благодаря методике Евгения Спирицы я сразу же четко делаю для себя вывод, кто из них по окончании стажировки решит остаться у нас, а кто уйдет. Например, своим сотрудникам я сказал, что, возможно, останется одна из четырех стажирующихся девушек, но я даю ей три месяца испытательного срока. Все мои прогнозы идеально срабатывают. Управляющий моей сети и коммерческий директор уже смеются — как только видят нового кандидата, предлагают сделать ставки. Но ставок нет, есть простая история и описание психотипов, которое работает.

Например, я вижу, что ко мне в сеть «Папа Дома» приходит устраиваться администратором человек с совершенно другим, не подходящим для этой должности типом личности, и такая работа совсем ему не подходит. Мне нужны на эту позицию люди с эмотивным психотипом, у которых главное — забота. Люди с обволакивающей энергией. Очень аккуратные, мягкие. Когда вы заходите в помещение, то благодаря им должны ощущать, как будто вас обняли.

В случае с мастерами важнее всегда творческая составляющая. На этой позиции нам нужен шизоидный психотип — единственный, кто умеет придумывать, в то время как остальные копируют. В дополнение к этому качеству у него должна быть эпилептоидность — то есть четкость во всем. Мне интересны люди с обоими этими качествами, а также с эмотивностью (то есть люди, у которых главное — забота) и гипертимностью (базовая эмоция таких людей — игра) — подобный «коктейль» меня устраивает. Если ко мне приходит такой человек, то я даже не спрошу о его навыках, я его просто сразу возьму, понимая, что я его дотащу до необходимого функционала.

Он сможет эффективно коммуницировать, качественно выполнять свою работу, закрывать свою зону ответственности. Человек будет получать колоссальное удовольствие от работы, ведь он кайфует, занимаясь любимым делом, и к тому же получает за это деньги, которые дают ему еще больший прилив энергии.

Помимо того, что книга позволяет лучше понимать других, она также позволяет лучше понимать себя. Это не означает, что я узнал о себе что-то новое. Скорее, я понял, что нахожусь на верном для себя пути. Благодаря книге появился язык описания моего психотипа. Я стал понимать, что те вещи, которые мне не подходят, я делать не буду.

Я это и раньше интуитивно понимал. Но разница в том, что несмотря на это, я продолжал периодически их делать. Теперь не делаю. Для моего психотипа важна масштабность, ширина охвата. С точки зрения бизнеса это стратегические планы, а не каждодневная рутина.

Также я паранойял. Люди с таким психотипом никогда не избегают труда. Взять, например, Игоря Рыбакова (российский предприниматель, участник списка богатейших людей мира по версии журнала Forbes. — «КС»). Я могу и сам у станка встать. Другой на моем месте сказал бы, что не сделает этого никогда — это не его уровень. Но паранойял, напротив, готов так поступить и повести людей за собой. Такие люди держат толпу за счет практических знаний и навыков. В этом вся моя компания — я чувствую свою команду, а она меня. Поэтому мы растем и развиваемся.

Таким образом, для меня книга оказалась очень полезной, и я советую ее всем к прочтению и для лучшего понимания других, и для того, чтобы лучше понимать себя и свой собственный жизненный путь.

Если вы хотите принять участие в рубрике и поделиться своим отзывом на ту или иную бизнес-книгу, пишите на ящик ks@ksonline.ru с темой письма «Бизнес-книга месяца».

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