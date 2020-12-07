Крупный российский ретейлер «Магнит» продолжает активно развиваться в Сибири. Каковы дальнейшие планы сети, кого из локальных конкурентов в компании считают наиболее сильными и что нужно для того, чтобы удержаться на рынке, в интервью «Континенту Сибирь» рассказал директор по управлению розничной сетью «Магнит» РУСЛАН ИСМАИЛОВ.

— Руслан, в конце сентября «Магнит» запустил крупный распределительный центр под Новосибирском. Планируете ли вы значительный рост количества точек сети в Сибири?

— Сибирь для нас очень важный регион, и мы здесь относительно новый участник. На сегодня Сибирский округ компании включает в себя семь субъектов: Омская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский и Красноярский края, республики Хакасия и Алтай. Сейчас у нас в СФО работает более 1,3 тыс. магазинов всех форматов. Мы не раскрываем детальные планы по развитию в следующем году, но предварительно планируем наращивать свое присутствие примерно на 15%. В этом нам поможет и открывшийся распределительный центр в Новосибирской области.

— Какие регионы Сибири являются приоритетными с точки зрения роста? Есть ли у «Магнита» планы по выходу в новые субъекты?

— Мы не планируем на следующий год «открывать» новые территории в Сибири. «Магнит» останется в пределах семи субъектов. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы выходить на новые территории, но я пока не могу сказать, когда примем подобные решения. В Сибири есть внутренние особенности. В первую очередь, расстояния, и мы должны быть обеспечены инфраструктурой, в том числе логистической, чтобы обеспечить свой рост.

— Строить новые распределительные центры в Сибири планируете?

— Мы провели очень большую аналитическую работу, детально изучив логистическую инфраструктуру во всех регионах страны. Рассматриваем возможность расширения своих емкостей в Омском РЦ. Возможно, будем строить новый больший РЦ. Конечно, в этом случае он будет самым современным, сопоставимым с тем, что запустили в Новосибирске. В настоящее время часть товаров в Омск мы возим из РЦ Тюмени, а это около 500 км. Конечно, компания заинтересована в том, чтобы сократить плечо. Реализовав проект, мы могли бы сэкономить не только на расстоянии, стоимости, но и на времени доставки товаров.

— Можете огласить детали проекта? Каковы сроки его реализации?

— С большой вероятностью этот РЦ будет построен с избыточной мощностью для дальнейшего развития сети магазинов. Не могу пока сообщить его мощность, потому что проект только обсуждается, но сам факт того, что мы рассматриваем Омский РЦ как одну из перспективных точек развития логистики, цепочек поставок, я думаю, уже говорит о многом.

— Какие основные проблемы видите для развития в Сибири? Что отличает покупателей в этой географии?

— Кроме значительных расстояний, могу отметить отличия в предпочтениях покупателей. Сибиряки являются большими приверженцами местных товаров. Особенно в категориях fresh и ultra fresh. Это молоко, хлеб, мясные деликатесы, мясо, курица. Причем выбирают не региональных производителей, а локальных. Вообще сейчас очевиден тренд на приобретение свежих продуктов.

— Какие форматы более востребованы у аудитории?

— В Сибири заметна следующая специфика: в небольших городах потребитель очень активно пользуется супермаркетами и даже гипермаркетами. Связано это с тем, что магазины расположены в хороших локациях и активных жилых зонах. Большие форматы дают и больший ассортимент, большее предложение. А вот в крупных городах тенденция обратная. Там покупатели больше пользуются форматом магазинов «у дома». В дополнение к остальным округам, в Сибири очень популярен наш формат «Магнит Косметик».

— Какова доля местных поставщиков в сибирских магазинах сети?

— В Cибирском регионе доля местных поставщиков у нас около 32%. Она выше, чем в среднем по России, где этот показатель находится в районе 20%. Это связано с тем, что сибирский покупатель любит свое местное, ну и опять же, расстояния. В некоторых категориях доля местных производителей доходит до 98%. Например, в разделе «хлеб и хлебобулочные изделия». К тому же мы и сами изменились — за два года только в Новосибирской области увеличили долю локальных поставщиков на полках «Магнита» более чем в два раза — с 14% до 32%. Это существенный рост.

— В отличие от локальных производителей, региональные торговые сети успехами в текущей экономической ситуации похвастаться вряд ли могут. Кроме яркого примера банкротства «Холидея», проблемы испытывают и другие игроки. Остались ли, на ваш взгляд, в Сибири компании с конкурентоспособной бизнес-моделью, которые успешно могут конкурировать с федералами?

— На рынке продуктового ретейла даже в этот сложный пандемический год все способны выживать и работать достаточно эффективно. Продукты — это товары, которые востребованы всегда. Основным фокусом для всех ретейлеров страны, вне зависимости от размера, является более активная работа с местным предложением, с покупателем. Знание локальной специфики — большое преимущество. Сегодня очень важно детально прорабатывать ассортимент предложений. Ретейлеры должны повышать эффективность работы в области взаимодействия с покупателем. Взяв это на вооружение, любая сеть сможет укрепить свое положение.

— Можете дать несколько более конкретных рекомендаций?

— Мы видим сейчас несколько трендов. Первое — это, безусловно, требование к свежести и качеству товаров. В этом году доля товаров свежей категории растет очень высокими темпами. Второе, что немаловажно, это скорость. Скорость совершения покупки. Ну не хочется людям целый час ходить по магазину, выбирая товар. Все должно быть понятно и прозрачно: ценник, товар, предложение, свойства товара. Через эту коммуникацию с покупателем повышается лояльность и доверие к тому, что продукт качественный. Увеличиваются продажи в категориях ЗОЖ и эко. Речь идет не только о продуктах. В «Магнит Косметик» мы тоже наблюдаем эту тенденцию. Следующее — это технологичность. Кассы самообслуживания, QR-коды для сканирования товаров на полке. Технологии оплаты по лицу. Что угодно, чтобы увеличить скорость обслуживания. Кроме того, эмоция от процесса покупок тоже очень важна.

В Сибири есть много отличных магазинов с точки зрения эмоционального восприятия, а это и есть специфика. Когда локальный игрок понимает своего потребителя и может предложить, например, уникальный кулинарный остров или полку с алкоголем собственного производства.

— Какие сибирские сети, на ваш взгляд, обладают «эмоцией»?

— Одни из примеров — «Ярче!», «Мария-Ра». Это те сети, формат которых интересен покупателю, эти ретейлеры объективно одни из лучших. Интересно смотреть за их развитием. Мы тоже наблюдаем и что-то берем из локального рынка. В Сибири, кстати, рынок достаточно насыщенный.

— Представители «Магнита» как-то заявляли, что компания будет внимательно смотреть на поглощения, поскольку в некоторых локациях выгоднее не открывать новые магазины, а покупать их. К каким регионам Сибири это относится? К кому-то сейчас присматриваетесь?

— Мы постоянно изучаем эту возможность, но на текущий момент никаких решений не принято. Но, добавлю, возможность по покупке сетей в Сибири мы рассматриваем, потому что это очень интересный для нас рынок.

— Сейчас много говорят о росте интереса к продуктам из категории ЗОЖ.

— Да. В больших форматах при обновлении магазинов мы строим отдельные «острова» для этой категории, оформляем, чтобы покупателю было легко найти такие товары. При увеличении ассортимента на 20% видим рост этой категории на 40%. В малых форматах у нас нет физической возможности поставить отдельный остров, поэтому выделяем зону. Отмечу, что в нашей сети так же активно растут продажи овощей и фруктов.

— Будут ли у «Магнита» новые проекты в Сибири?

— Безусловно, будут определенные изменения в концептах магазинов. Например, недавно, мы открыли новый магазин в формате «у дома» в Москве. Он предназначен именно для больших городов. Это новое прочтение формата магазина «у дома», где реализованы все те направления, о которых я говорил: скорость, технологичность, эмоция.

— В Новосибирске мы можем ожидать появление такого магазина?

— Мы открыли его меньше двух месяцев назад и взяли для себя период в три месяца, чтобы проанализировать все те решения, которые там реализованы. Самые лучшие решения будем внедрять в других магазинах. Сейчас мы наблюдаем за тем, как они работают.

— Какие форматы стоит ждать в Сибири в следующем году?

— Недавно мы запустили новый для себя формат дискаунтеров «Моя цена». Это очень успешный проект. Мы сделали это, в отличие от наших коллег на рынке, достаточно тихо, но очень и очень эффективно. Мы открыли уже шесть магазинов, и первые шаги по дискаунтерам показывают невероятный успех с точки зрения эффективности работы. Я думаю, что будем масштабировать этот проект. Он востребован: там ассортимент усечен, значительная доля товаров собственной марки. За счет уменьшенного ассортимента эффективность работы и производительность труда выше, поэтому и цена снижена. В следующем году, думаю, этот формат появится в Сибири.

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