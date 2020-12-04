В рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» в Новосибирской области активно внедряются новые решения, цифровые сервисы во всех сферах жизнедеятельности. При поддержке крупных федеральных компаний реализуются пилотные проекты «Умный регион» и «Умный дом». Могут ли цифровые технологии помочь в решении «мусорного» вопроса, и если да, то как — в материале «Континента Сибирь».

Внедрение новейших технологий в инфраструктуру Новосибирска — в приоритете работы муниципалитета. Об этом заявлял мэр города Анатолий Локоть на прошедшем в марте 2020 года совещании с участием специалистов высокотехнологичных компаний, институтов и предприятий. Мэр особо отмечал, что участие Новосибирска в нацпроекте «Цифровая экономика» придаст особую динамику развитию города. По его мнению, «цифровая экономика — это система, которая должна заработать во всех сферах городской жизни, именно на это нацелен наш муниципалитет».

Сфера ЖКХ в этих процессах не исключение, напротив, именно этой сфере необходима модернизация — многие подходы, процессы там не менялись десятилетиями. IT-технологии могут обеспечивать в ЖКХ высокую безопасность, слаженную работу всех служб, и что не менее важно, они помогают сокращать издержки.

IT-решениям вполне по плечу цифровизация работы с твердыми коммунальными отходами. Например, уже сейчас на рынке есть решения, которые позволяют собирать данные о наполненности контейнеров, составлять график вывоза мусора, контролировать своевременность и качество уборки территории, автоматизировать формирование счетов, заключение договоров и расчеты с подрядчиками. Контроль за вывозом отходов в этом случае осуществляется при помощи датчиков ГЛОНАСС и мобильного приложения. Примером может служить решение, разработанное МТС при поддержке Российского экологического общества. Первые проекты уже реализованы в Орловской и Сахалинской областях, и до конца года МТС намерена запустить систему еще в двух регионах, а в семи — пилотные проекты.

Насколько это может быть интересно для вполне технологически продвинутого Новосибирска? «Мы, конечно, за цифровизацию, — отмечает замдиректора по развитию ФГБУ «Жилищно-коммунальное управление Новосибирского научного центра» Павел Кабинин. — Но пока начали с цифровизации самих себя. Нам нужны современные программные решения: внутренняя система документооборота, отчетности, работы на объектах. Отношение с регоператором по утилизации мусора тоже можно и нужно переводить на цифру. Именно цифровые решения должны позволить оптимизировать график, например, после праздников, длинных выходных, когда резко увеличивается объем отходов. В таких условиях важно составить оптимальный маршрут вывоза мусора с учетом поступающей информации».

По словам депутата Законодательного собрания Новосибирской области, заместителя председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадима Агеенко, проблема состоит в том, что по существующим нормативам вывозимый мусор считается числом баков, а принимается на мусорных полигонах — в килограммах. «Причем из 20 полигонов, по-моему, только пять оснащены весами, все остальное измеряется на глаз. Кроме того, сейчас сами операторы мусоровоза должны фотографировать и составлять отчет о своей работе. Убрал контейнер — сфотографировал, поставил чистый — снова сфотографировал. И вся эта собранная буквально «вручную» информация отправляется региональному оператору для ежедневных отчетов», — поясняет Вадим Агеенко.

С мнением специалистов трудно не согласиться. Если в городе появились две умные остановки, экономное освещение в отдельно взятом сквере, то этого явно недостаточно для того, чтобы город стал умным. В целом задача по цифровизации работы с твердыми коммунальными отходами, конечно, более глобальная, чем просто установка датчиков в контейнеры. И пока в регионе нет цифровизированной, прозрачной и «умной» системы полного цикла сбора и утилизации бытовых отходов, «умные контейнеры» с датчиками их наполняемости, по мнению экспертов, будут смотреться, как корабли Илона Маска в провинциальном аэропорту.

В этом контексте Новосибирской области может пригодиться опыт Сахалина. Плотно заняться проблемами мусора власти этого региона заставила жизнь — на острове не так много пространства, чтобы делить его еще и с собственным мусором. Поэтому там нуждались в решении с полным комплексом услуг по работе с ТКО в режиме «одного окна». Понимая потребности властей Сахалина, такое решение предложила компания МТС. В регионе были установлены датчики, создана система весового контроля на полигоне, налажена работа ПО, обеспечена связь. Компания также взяла на себя сервисное сопровождение в режиме 24/7.

По словам министра цифрового и технологического развития Сахалинской области Александра Снегирева, это решение позволило «наладить постоянный контроль за всеми этапами работы с отходами в Сахалинской области: как быстро наполняются контейнеры, какой объем мусора собирается на каждой площадке, сколько техники нужно и как рационально построить ее маршруты. Благодаря этому мы надеемся навсегда избавиться от несанкционированных свалок, обеспечить качество уборки территории и снизить количество жалоб от жителей».

В этом году после анализа собранной информации на острове было ликвидировано более 2 тыс. несанкционированных свалок. А начиналось все с простого и доступного для Новосибирска решения: организации прозрачной цифровой системы, где в режиме 24х7 отражен жизненный цикл отходов от точки сбора до отгрузки на месте переработки.

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