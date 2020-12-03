В Красноярском крае помощь получат дольщики 11 недостроенных домов

Минстрой Красноярского края заключил дополнительное соглашение с федеральным фондом помощи гражданам – участникам долевого строительства о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса.

Министерство строительства Красноярского края заключило соглашение с Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства. В рамках соглашения помощь получат дольщики 11 недостроенных домов. Из бюджета Красноярского края на эти цели выделено 440 млн. рублей, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Для Красноярского края это не первый подобный опыт: на сегодняшний день уже более 2 тыс. 140 дольщиков получили так называемые «выплаты возмещения». Это стало возможным благодаря тому, что регион одним из первых в стране в октябре 2019 года заключил соглашение с фондом о предоставлении имущественного взноса на сумму 621 млн рублей.

Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства – публично-правовая компания, которая была создана правительством России в 2017 году для регулирования взаимоотношений дольщиков и застройщиков. На сегодняшний день фонд выполняет несколько задач. В первую очередь, организация проверяет документацию застройщиков и контролирует ход строительства объектов, если оно ведется в рамках договоров долевого участия.

Из обязательных отчислений (1,2% от суммы каждого ДДУ), организация формирует компенсационный фонд для выплат компенсаций дольщикам в случае банкротства застройщика. Помимо этого, средства в фонд могут перечисляться из региональных бюджетов в рамках специального «соглашения о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса». Средства, полученные по этому соглашению, могут быть направлены на разные цели: финансирование мероприятий по достройке проблемных объектов, погашение задолженностей, выплаты возмещения пострадавшим дольщикам.

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