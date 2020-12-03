Пенсионерам Новосибирской области продлили компенсации по ЖКУ из-за коронавируса

Компенсации выплат по жилищно-коммунальным услугам для пенсионеров продлены в Новосибирской области до конца года. При этом подавать заявления на пролонгирование льгот пожилым жителям не нужно, рассказал министр труда и соцразвития региона Ярослав Фролов на брифинге 3 декабря.

Как уточнил министр, решение о дальнейшем продлении компенсаций по ЖКУ для пенсионеров будет принято в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.

«Мы оценим ситуацию, и, если эпидобстановка продолжится такая же, будем принимать решение о дальнейшей пролонгации», — сообщил Ярослав Фролов на встрече с журналистами в четверг.

Глава ведомства также напомнил, что работающие жители региона старше 65 лет могут уйти на самоизоляцию и получать выплаты, оформив больничный лист. Для этого им необходимо обратиться к работодателям, которые должны отправить их данные в фонд социального страхования.

Министр напомнил пожилым жителям и о том, что им рекомендовано избегать посещения общественных мест. Для помощи с доставкой продуктов и медикаментов в регионе работает волонтёрская служба – туда можно обратиться по номеру «горячей линии» министерства труда и соцразвития региона.

Чтобы удостовериться в добросовестности волонтёра, пенсионеры могут проверить его бейджик с указанием фамилии, который должен быть у каждого добровольца, и позвонить по указанному на нём телефону. При этом Фролов отметил, что случаев мошенничества по отношению к пожилым жителям региона зарегистрировано не было.

Напомним, власти Новосибирской области рекомендовали пенсионерам отправиться на самоизоляцию в октябре.

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