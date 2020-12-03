Фудкорты в новосибирских ТЦ готовят к возобновлению работы

Власти Новосибирской области обсуждают условия возобновления работы фудкортов и кинотеатров в торговых центрах, ранее ограниченной из-за коронавируса. В качестве возможных мер безопасности рассматриваются отключение Wi-Fi и установка пластиковых экранов.

Специалисты регионального минпромторга совместно с полицией и санврачами провели проверку соблюдения мер безопасности в новосибирских ТЦ. Проверка, в первую очередь, касалась фудкортов и кинотеатров, работа которых в центрах была приостановлена с 16 ноября из-за угрозы распространения коронавируса. Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, сейчас власти рассматривают возможность возобновления работы бизнеса.

По словам главы минпромторга Андрея Гончарова, коммерсанты сами предложили ряд мер безопасности, которые позволят их заведениям возобновить работу. К примеру, владельцы фудкортов предложили отключать зону Wi-Fi, чтобы уменьшить количество посещений с целью развлечения, оформлять заказы бесконтактным способом и увеличить расстояние между столиками до 2 м.

Кроме того, рассматривается возможность установки на фудкортах пластиковых защитных экранов. Как рассказал Андрей Гончаров, в ТРК «Ройял Парк» управляющая компания совместно с собственниками предприятий общепита изготовила и разместила в тестовом режиме защитные пластиковые экраны высотой до 2 м, которые отделяют рестораны фудкорта друг от друга. На экранах развешаны объявления о соблюдении социальной дистанции, необходимости дезинфекции рук.

Для работающих в ТЦ кинозалов предложено использовать системы бесконтактной продажи билетов, установить время начала сеансов в кинозалах кинотеатров с разницей не менее 20 минут для разведения потоков зрителей, интервалы между сеансами сделать не менее 30 минут для проведения проветривания и уборки залов с применением дезинфицирующих средств.

Напомним, ранее властям российских регионов возобновить работу фудкортов предложил минпромторг РФ. Работа фудкортов была ограничена в 8 регионах, в том числе Новосибирской области.

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