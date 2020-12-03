Власти Новосибирской области приняли решение возобновить проведение диспансеризации и профилактических осмотров в медучреждениях региона с начала декабря. Об этом сообщил глава регионального минздрава Константин Хальзов на брифинге в четверг.

Как отметил министр, приказ о приостановке диспансеризации и профилактических осмотров в медучреждениях региона, срок которого заканчивается 1 декабря, продлять не стали.

«С первого числа эта работа в наших медицинских учреждениях возобновлена», — сообщил он на встрече с журналистами 3 декабря.

Ранее в областном минздраве отмечали, что при сохранении стабильной ситуации с распространением коронавирусной инфекции в поликлиниках региона с начала декабря возобновят проведение профилактических мероприятий.

Глава регионального минздрава также сообщил, что с понедельника две больницы в Новосибирской области, переоборудованные под «ковидные» госпитали, начнут переводить в режим работы профильных стационаров. Это городская гинекологическая больница №2 и родильный дом №2. На этой неделе из медучреждений собираются выписать всех пациентов с коронавирусной инфекцией.

О планах возобновить работу этих больниц по профилю власти сообщали 1 декабря. Как объяснил Константин Хальзов, сейчас в медучреждениях региона достаточно свободных коек для пациентов с коронавирусом – всего порядка 1200.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.