Власти Новосибирской области приняли решение возобновить проведение диспансеризации и профилактических осмотров в медучреждениях региона с начала декабря. Об этом сообщил глава регионального минздрава Константин Хальзов на брифинге в четверг.
Как отметил министр, приказ о приостановке диспансеризации и профилактических осмотров в медучреждениях региона, срок которого заканчивается 1 декабря, продлять не стали.
«С первого числа эта работа в наших медицинских учреждениях возобновлена», — сообщил он на встрече с журналистами 3 декабря.
Ранее в областном минздраве отмечали, что при сохранении стабильной ситуации с распространением коронавирусной инфекции в поликлиниках региона с начала декабря возобновят проведение профилактических мероприятий.
Глава регионального минздрава также сообщил, что с понедельника две больницы в Новосибирской области, переоборудованные под «ковидные» госпитали, начнут переводить в режим работы профильных стационаров. Это городская гинекологическая больница №2 и родильный дом №2. На этой неделе из медучреждений собираются выписать всех пациентов с коронавирусной инфекцией.
О планах возобновить работу этих больниц по профилю власти сообщали 1 декабря. Как объяснил Константин Хальзов, сейчас в медучреждениях региона достаточно свободных коек для пациентов с коронавирусом – всего порядка 1200.