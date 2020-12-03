Профильная комиссия горсовета Красноярска не смогла набрать большинства, чтобы рекомендовать или отклонить законопроект о возвращении прямых выборов мэра краевого центра.

3 декабря в горсовете Красноярска прошло заседание комиссии по местному самоуправлению. В числе прочего депутаты говорили о возможности изменить краевой закон об избрании главы города. Напомним, местный горсовет отменил прямые выборы мэра в ноябре 2015 года. Вопрос в повестке комиссии стоял последним, но большинство проголосовали за то, чтобы обсудить его в первую очередь.

Инициатор внесения вопроса в повестку – член фракции ЛДПР Роман Крастелев. В своем докладе он перечислил минусы существующей системы и плюсы прямых выборов главы города. Он подчеркнул, что жители Красноярска являются лишь пассивными наблюдателями в процессе принятия решения о руководстве города. Одно из следствий – протестное настроение, недовольство властью в целом. По его словам, такие «назначения» зачастую происходят подковерно. «В 2017 году мы помним, как комиссия и горсовет готовились одного кандидата избрать, но за два дня в срочном порядке появился другой кандидат — и комиссия, и горсовет его утвердили», – сказал Крастелев.

Бывший мэр Красноярска Эдхам Акбулатов снял свою кандидатуру, в октябре 2017 года Красноярск возглавил Сергей Еремин.

Также Крастелев упомянул, что решение об отмене прямых выборов «стало чуть ли не главной вехой в карьере» в Красноярском крае бывшего губернатора Виктора Толоконского. Один из членов комиссии возразил, что за окончательное решение голосовал не экс-глава региона, а депутаты краевого Заксобрания.

После основного доклада представителя ЛДПР, один из членов фракции КПРФ напомнил, что коммунисты несколько лет выступают за возврат прямых выборов главы Красноярска.

В поименном голосовании «за» или «против» инициативы депутата Крастелева принимали участие 26 депутатов. 14 из них ее поддержали, трое не одобрили, еще 9 человек предпочли воздержаться.

После этого глава комиссии по местному самоуправлению предложил проголосовать за отклонение проекта о возвращении прямых выборов мэра Красноярска на сессии. Но и в этот раз депутаты не смогли принять однозначного решения.

Вероятно, комиссия соберется еще раз, чтобы обсудить эту тему. Сессия горсовета назначена на 15 декабря. Окончательное решение о способе выборов мэра – полномочия Заксобрания Красноярского края.

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