Выдававший себе премии экс-глава сельского поселения в Омской области получил условный срок

Татарский городской суд Омской области обвинил бывшего главу Екатерининского сельского поселения в присвоении денежных средств. Три года он незаконно выписывал материальную помощь самому себе, получив в итоге более 240 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области 3 декабря, экс-главе вынесли обвинение по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения» (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

По данным суда, с 2015 по 2018 год чиновник поручал ведущему специалисту администрации сельского поселения начислять ему материальную помощь от 30 до 60 тыс. руб. При этом он знал о незаконности такой операции. Всего за это время экс-глава муниципального образования получил более 240 тыс. руб.

Суд приговорил бывшего чиновника к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев. Материальный ущерб обвиняемый возместил в полном объёме.

Напомним, накануне бывшего начальника полиции в Новосибирской области приговорили к условному сроку за взятки в виде услуг кафе.

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