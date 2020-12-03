Областной суд отказал в апелляции экс-начальнице новосибирских участковых

Новосибирский областной суд оставил без изменений решение Калининского районного суда по иску бывшего начальника отдела участковых городского УМВД Елены Устиновой, требовавшей восстановить ее в должности.

О том, что апелляционная жалоба на решение районного суда была отклонена вышестоящей инстанцией, «Континенту Сибирь» сообщил представляющий интересы Елены Устиновой адвокат Евгений Ильин. По словам юриста, решение о дальнейшем обжаловании пока не принято: «на усмотрение доверителя».

Напомним, Елена Устинова была освобождена от занимаемой должности в апреле текущего года после громкого скандала. В паблике «Омбудсмен полиции» были выложены голосовые сообщения из мессенджера WhatsApp, на которых руководитель службы участковых УМВД Новосибирска давала указания сотрудникам «составлять по 8-10 протоколов» за нарушение режима самоизоляции для предоставления отчета начальству. Позднее этот скандал стал одной из предположительных причин кадровых перестановок в руководстве ГУ МВД России по Новосибирской области.

После увольнения Елена Устинова предъявила иск к ГУ МВД России по Новосибирской области с требованием восстановить ее в должности, однако Калининский районный суд отказал ей.

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