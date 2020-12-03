Пресс-секретаря бердской мэрии не накажут за избиение журналиста

Правоохранители не стали заводить уголовное дело на сотрудника мэрии Бердска Кирилла Цветкова, напавшего с кулаками на журналиста бердской газеты Сергея Болдырева за «кибербуллинг». Медэксперты посчитали, что нанесённые корреспонденту повреждения недостаточно серьёзны.

Об этом сообщило бердское издание «Свидетель», сотрудник которого пострадал от действий пресс-секретаря.

Экспертиза выявила у Болдырева ссадины, кровоподтёки и поверхностную рану. Однако правоохранители сочли это недостаточным, чтобы возбуждать уголовное дело.

Журналист не удовлетворён таким решением и заявил, что намерен добиваться справедливости дальше.

«Возможно, что-то изменится после моего второго пришествия в правоохранительные органы с предложением привлечь сотрудника администрации к ответственности выше статьи 6.1.1 КоАП», — сообщил он в комментарии своему изданию.

Напомним, Кирилл Цветков ворвался в редакцию бердского издания 2 ноября. Со словами: «Я покажу тебе гвозди, я покажу тебе Кирюшу» он бросился с кулаками на журналиста Сергея Болдырева и нанёс ему несколько ударов кулаком по лицу. Позже сотрудник пресс-службы муниципалитета объяснил, что решил «разобраться по-мужски» с корреспондентом, который в течение длительного времени издевается над ним в сети.

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