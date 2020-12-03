Лишь дело, которым занимаешься от души, может со временем превратиться в прибыльный бизнес. В этом уверены многие предприниматели, участники совместного проекта «Континента Сибирь» и центра «Мой бизнес». В их числе — руководитель новосибирского детского клуба «Новатор» ОКСАНА КАЗАКОВА. Начинающий предприниматель рассказала о своих первых шагах и поделилась первыми успехами на поприще детского образования.

Напомним, что детский клуб «Новатор» открылся в Новосибирске в 2019 году на основе обучающей платформы «Любознайки». Малышам от 1 года до 7 лет педагоги помогают развивать мышление, логику и творчество. Учат читать, считать и исправляют логопедические огрехи. Но самое главное – прививают любовь к знаниям. Вместе с преподавателями дети «учатся учиться» и психологически готовятся к школе.

«Наша цель – научить ребенка приобретать знания легко, с удовольствием, используя современные технологии для саморазвития, а не только для развлечений. Да, сегодня дети другие, они увлечены гаджетами и не слишком усидчивы. Работая в школе и детском саду, я увидела, что многие методы обучения теряют актуальность. И тогда у меня возникла идея создать что-то свое, новое», — рассказывает Оксана Казакова.

Но чтобы создать свое, нужно было с чего-то начинать, и будущий предприниматель обратилась к программе обучения, предложенной разработчиками платформы «Любознайки» из города Самары. В ней совмещалось, по ее мнению, все лучшее из разных направлений педагогики.

Оксана Казакова связалась с авторами программы, прошла обучение и приобрела права на пользование онлайн-платформой. Будучи сама по образованию филологом, она привлекла к делу и свою коллегу – педагога начальной школы.

«Детский бизнес – это не совсем бизнес. Я всегда рассматривала это как дело, которым я просто не могу не заниматься! Конечно, здесь трудно получать колоссальную прибыль. По крайней мере, на начальном этапе нас можно больше отнести к социальной сфере, чем к бизнесу. Но тем не менее, уже через год работы клуба мы вернули все вложенные заемные средства и вышли на прибыль», — делится подробностями Оксана Казакова.

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Цель клуба «Новатор», как она подчеркивает – не просто научить детей читать, писать, считать к школе, но и подготовить морально. Например, ребят здесь учат публичным выступлениям. При этом занятия усложняются постепенно. Дети этого почти не замечают. Им легко учиться – а потому и интересно, уверены педагоги клуба «Новатор».

«Урок построен так, что виды деятельности плавно переходят друг в друга: математика, чтение, развитие речи. Нет зацикливания на чем-то одном. Психологически это очень хорошо работает. Дети быстро увлекаются и ждут новых занятий. Каждый раз убеждаемся, что любого ребенка можно «научить учиться», причем учиться очень хорошо. Только нужно терпение», — уверена Оксана Казакова.

По словам предпринимательницы, пандемия внесла свои коррективы в работу клуба. В марте этого года пришлось переходить на дистанционный формат обучения. При этом в ближайшее время клуб возобновит все занятия в очной форме. Тем более, что это позволяет состав групп – в каждой учатся не более четверых малышей. Стоимость обучения зависит от возраста детей и колеблется от 3 до 4,5 тысяч рублей в месяц.

Несмотря на успехи, Оксана Казакова не оставляет идеи развивать свое направление в детском бизнесе. В ближайших планах клуба «Новатор» — разработка и лицензирование собственных программ подготовки к школе шестилеток и малышей с особенностями развития. А уже в январе здесь откроют школу для родителей, чтобы помогать им разбираться в проблемах развития детей.

Новатор, детский клуб

ИП Казакова Оксана Владимировна

ОГРН 319547600153677

Город Новосибирск, улица Красина, 62

тел +79231096146

oxkaz13@yandex.ru

Фрагменты занятий клуба «Новатор» можно посмотреть в социальной сети Instagram: instagram.com/novator.klub.nsk

По заказу Автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»

Тел. 8-800-600-3407

mbnso.ru

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