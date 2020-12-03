При анализе ситуации с ценообразованием на тепло в регионах Сибири уместно обратиться к опыту Канска Красноярского края. С начала 2020 года в городе был установлен единый усредненный тариф, началась масштабная модернизация системы теплоснабжения, а уже с 1 января 2021 года Канск перейдет в ценовую зону теплоснабжения.

Упомянутым процессам предшествовало многолетнее противостояние за справедливый тариф, которую вели жители так называемой зарельсовой части города. За пять лет активисты поэтапно прошли все инстанции (городские, краевые, федеральные), инициировали массовые митинги на городской площади, дошли до администрации президента РФ. В итоге они добились своего, и с 1 января 2021 года Канск перейдет на модель альтернативной котельной.

Для анализа ситуации в городе стоит обратиться к предыстории вопроса. Напомним, что практика высоких тарифов была связана с тем, что после распада Союза теплосетевое хозяйство Канска пришло в упадок, городские котельные потеряли крупных потребителей и, чтобы как-то сводить концы с концами, существенно увеличили платежи для населения. Сложилась парадоксальная ситуация: в небольшом городе с населением более 110 тысяч человек одновременно действовало несколько разных тарифов на тепло. Жители, подключенные к Канской ТЭЦ (входит в СГК), платили примерно 1400 рублей за Гкал, те, кто получал тепло от частных котельных, были должны от 3000 до 4500 рублей за Гкал. Суммы в платежках превышали 10 тысяч рублей, и это только за теплоснабжение.

Член инициативной группы жителей зарельсового района (#ТарифыЧтобыЖить) Виктория Пономарева рассказывает, что самый высокий платеж оказался у жителей двухэтажных восьмиквартирных домов: им начисляли за тепло до 18 тысяч в месяц. Это были неподъемные суммы.

Социальная ситуация в маленьком Канске, где средняя заработная плата составляла примерно 15 тысяч, а пенсия — 10 тысяч рублей, начала накаляться. В 2015 году несколько пенсионеров зарельсовой части города, где, собственно, и были самые высокие тарифы, организовались в инициативную группу. В их команду вошли в прошлом профессиональный юрист, которая разбиралась с меняющимся законодательством, и экономист, которая участвовала во встречах с чиновниками. По ее словам, трудность заключалась в том, что оспариваемые тарифы были несправедливыми, но экономически обоснованными: «Мы неоднократно обращались в министерство по тарифной политике Красноярского края. Нам предоставили расчеты, из которых следовало, что эти тарифы даже завышенными признать было нельзя. Котельные маленькие, неэффективные, потребителей у них мало, чтобы они могли продолжать свою деятельность, тариф приходилось держать очень высоким», — отметила Виктория Пономарева.

Инициативная группа из Канска продемонстрировала высокий уровень самоорганизации. Активисты вели просветительскую и мобилизационную работу в социальных сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте». Также они планомерно обращались в органы исполнительной и законодательной власти, постоянно искали союзников, главным из которых стал директор Канской ТЭЦ Виктор Владимиров.

«Пять лет назад они пришли ко мне просто посоветоваться, — вспоминает Владимиров, — и я сразу понял, что эти дамы снесут любую стену». Участники инициативной группы пытались выяснить, что нужно сделать, чтобы во всем Канске был установлен единый тариф на тепло — такой, как на Канской ТЭЦ. В этот момент, рассказывает Виктор Владимиров, СГК как раз разрабатывала новую схему теплоснабжения города. Можно было заместить старые неэффективные котельные и подключить весь город к ТЭЦ — ресурса теплоисточника для этого достаточно.

Виктор Владимиров поддержал активистов — с 2016 по 2019 год он пытался согласовать вопрос в городской администрации, заручиться поддержкой депутатов городского Совета.

Зимой 2019 года в Канске сложилась чрезвычайная ситуация. Котельная биохимического завода, которая отапливает значимую часть города, практически сорвала отопительный сезон.

Из-за отсутствия запасов угля на складах жители неоднократно оставались без тепла и горячей воды. Руководство края потребовало от городских властей представить четкий план по выходу из кризиса и гарантии восстановления бесперебойного теплоснабжения. По словам председателя комиссии по социальной политике и местному самоуправлению городского Совета Канска Андрея Свириденко, авральная ситуация стала серьезным сигналом: «Зима ошибок не прощает, люди замерзали в домах, социальные учреждения прекратили работу. Запас угля был на сутки, не больше. Всем стало очевидно, что городу нужен ответственный поставщик теплоснабжения».

В 2019 году руководство края пошло навстречу горожанам, и с 1 января текущего года Канская ТЭЦ стала единой теплоснабжающей организацией с единым тарифом, который сегодня составляет 1741 рубль за гигакалорию.

Согласно постановлению правительства РФ в 2021 году Канск перейдет в ценовую зону теплоснабжения (на метод альтернативной котельной). Сибирская генерирующая компания реализует в городе масштабный проект по реконструкции всего теплового хозяйства.

Директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова отметила, что объем вложенных инвестиций в течение 10 лет составит 1,6 млрд рублей. «При этом уже сейчас, еще до перехода на новое тарифообразование, мы заложили по Канску 36 млн рублей на проектирование замещения старых котельных теплом Канской ТЭЦ», — подчеркнула Екатерина Косогова.

Согласно утвержденной программе, Канская ТЭЦ заместит малоэффективную теплостанцию бывшего биохимзавода в зарельсовой части, а также четыре малых котельных в разных частях города. В городе будет построена новая теплотрасса. 17 действующих котельных-кочегарок планируется реконструировать и превратить в современные автоматизированные котельные-роботы с высокоэффективным сжиганием угля и минимальным объемом выбросов в атмосферу.

В числе первоочередных задач, которые ставит перед собой единая теплоснабжающая компания, — повышение качества оказываемых услуг. «Сегодня мы наблюдаем недостаточно эффективную подготовку домов к осенне-зимнему периоду и намерены это изменить. Огромная работа предстоит в теплосетях: необходимо повысить качество проведения гидравлических испытаний в той зоне, которая перешла под наш контроль», — подчеркнул директор Канской ТЭЦ Виктор Владимиров. Он добавил, что еще до перехода на новый метод тарифообразования компания начала вкладывать средства в теплоизоляцию наружных сетей, которая, безусловно, напрямую отражается на качестве теплоснабжения.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.