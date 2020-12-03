Два отеля и кинотеатр в Новосибирске могут оштрафовать за несоблюдение «коронавирусных» предписаний

Специалисты новосибирского управления Роспотребназдора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических предписаний в отелях «Клуб путешественников» и «Антураж», а также в кинотеатре «Горизонт» по итогам рейда, который они провели вместе с полицией и минэконоразвития региона в Дзержинском районе. Если предприниматели их не устранят, заведения будут оштрафованы.

О рейде по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер, которые принимаются для ограничения распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области вечером 2 декабря.

Всего в Дзержинском районе проверили пять гостиниц, кинотеатр и театр.

«В числе нарушений, обнаруженных в гостиницах, – отсутствие рециркуляторов воздуха, разметки, несоблюдение масочного режима, социальной дистанции, содержание антисептиков для клиентов не в оригинальной упаковке», — говорится в сообщении областного правительства.

Если в ближайшее время владельцы объектов не выполнят предписания надзорных органов, им грозит штраф до 300 тыс. руб. и даже закрытие. Пока же им провели разъяснительные беседы.

За первую волну пандемии в регионе проверили 194 коллективных средства размещения, за вторую – 33 гостиницы и семь учреждений культуры. Среди основных нарушений – несоблюдение масочного режима, отсутствие антисептика для обработки рук, термометра и журнала для фиксации температуры посетителей, а также обеззараживающих средств для обработки поверхностей.

Ранее сообщалось о том, что власти Новосибирской области рекомендовали владельцам гостиниц и учреждений культуры установить в помещениях рециркуляторы и рассаживать зрителей в зале в шахматном порядке.

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