Учеников новосибирских школ возвращают за парты

Власти Новосибирской области приняли решение о возвращении на очное обучение учащихся 9-х классов с 7 декабря текущего года.
О решении, принятом в среду, 2 декабря оперативным штабом Новосибирской области при министерстве образования новосибирской области сообщила в своем Facebook-аккаунте руководитель штаба Оксана Василенко. Она уточнила, что решение о возвращении девятиклассников с 7 декабря на очное образование принято по результатам оперативных данных управления Роспотребнадзора и областного минздрава. «Соответствующий документ будет подготовлен и опубликован на этой неделе», — отметила Оксана Василенко.
Напомним, о планах властей региона по переводу девятиклассников на очное обучение накануне в ходе брифинга сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. Он также отметил, что власти планируют после каникул вернуть очное обучение для всех школьников. Окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.