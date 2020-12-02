Экс-начальника райотдела полиции в Новосибирске приговорили к условному сроку за взятки

Приговор за взятки вынес суд в Новосибирске бывшему начальнику отдела Дзержинского отдела полиции Александру Гращенкову. По данным следствия, он три года получал незаконное вознаграждение в виде услуг местных предпринимателей.

По данным Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области, Александр Гращенков обвиняется по статье «Получение взятки в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

«Следствием и судом установлено, что обвиняемый в период с октября 2015 по сентябрь 2018 года, являясь должностным лицом, систематически получал от трёх предпринимателей, осуществляющих коммерческую деятельность на территории Дзержинского района города Новосибирска, взятку в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, а именно предоставления продукции и услуг кафе, учредителями которого являлись двое из указанных предпринимателей, на общую сумму 53 тысячи рублей», — говорится в сообщении Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области от 2 декабря.

При этом бывший начальник полиции делал своим подчинённым незаконные внушения по поводу того, что те не выявляют и не фиксируют правонарушения предпринимателей, которые самовольно работают на территории района.

Свою вину Гращенков признал. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и лишением права занимать государственные должности в течение трёх лет. Кроме того, на его автомобиль стоимостью 1,5 млн руб. наложен арест.

Уголовное дело в отношении предпринимателей выделено в отдельное производство. Пока же на их имущество и денежные средства наложили арест в общей сумме более 10 млн руб.

Напомним, в декабре осуждённого за взятки экс-мэра Бердска освободили из колонии досрочно, отправив на исправительные работы.

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