Арбитраж наложил запрет на продажу имущественного комплекса новосибирского «Сибсельмаша»

Александр Корнев
 

Арбитражный суд Новосибирской области наложил запрет на продажу имущественного комплекса машиностроительного предприятия «Сибсельмаш» по требованию одного из участников прошедших торгов.

Определение о принятии обеспечительных мер опубликовано на сайте арбитражного суда. Как следует из документа, с требованием наложить запрет на продажу имущественного комплекса завода «Сибсельмаш» в суд обратился один из участников прошедших торгов, АО «НПО «Курганприбор».

Напомним, торги по продаже имущества предприятия прошли в ноябре. Приоритетное право на покупку имущества получил победитель конкурса, московское ООО «Банкротфорум», специализирующееся на операциях с недвижимостью и представлявшее интересы также московского ООО «Меркас». Компания предложила 505 млн рублей, закрытые торги на этом завершились.

В своем обращении в арбитраж «Курганприбор» указал, что также подавал заявку на конкурс с ценой в размере 501,5 млн рублей. ООО «Меркас», по мнению заявителя, «не соответствует обязательным условиям участия в торгах». В результате представители «Курганприбора» потребовали отменить результаты торгов, признать курганскую компанию победителем, а до этого момента запретить управляющему «Сибсельмаша» отчуждать имущество предприятия, а Росреестру – регистрировать сделки с ним.

Суд с заявленными требованиями согласился. «Континент Сибирь» будет следить за развитием событий.

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