Арбитраж наложил запрет на продажу имущественного комплекса новосибирского «Сибсельмаша»

Арбитражный суд Новосибирской области наложил запрет на продажу имущественного комплекса машиностроительного предприятия «Сибсельмаш» по требованию одного из участников прошедших торгов.

Определение о принятии обеспечительных мер опубликовано на сайте арбитражного суда. Как следует из документа, с требованием наложить запрет на продажу имущественного комплекса завода «Сибсельмаш» в суд обратился один из участников прошедших торгов, АО «НПО «Курганприбор».

Напомним, торги по продаже имущества предприятия прошли в ноябре. Приоритетное право на покупку имущества получил победитель конкурса, московское ООО «Банкротфорум», специализирующееся на операциях с недвижимостью и представлявшее интересы также московского ООО «Меркас». Компания предложила 505 млн рублей, закрытые торги на этом завершились.

В своем обращении в арбитраж «Курганприбор» указал, что также подавал заявку на конкурс с ценой в размере 501,5 млн рублей. ООО «Меркас», по мнению заявителя, «не соответствует обязательным условиям участия в торгах». В результате представители «Курганприбора» потребовали отменить результаты торгов, признать курганскую компанию победителем, а до этого момента запретить управляющему «Сибсельмаша» отчуждать имущество предприятия, а Росреестру – регистрировать сделки с ним.

Суд с заявленными требованиями согласился. «Континент Сибирь» будет следить за развитием событий.

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