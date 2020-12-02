Мэр Бердска Евгений Шестернин заявил о намерении идти на переназначение

Мэр Бердска Евгений Шестернин собирается подать документы на конкурс по выбору главы муниципалитета, который пройдёт в декабре. При этом он заручился поддержкой «Единой России», составляющей большинство в городском совете.

Как сообщило издание «Бердск-онлайн» 2 декабря, конкурс на выборы мэра пройдёт в Бердске с 4 по 25 декабря. Нынешний мэр Евгений Шетернин, срок полномочий которого истёк в ноябре, заявил о готовности вновь претендовать на пост градоначальника.

В определении главы муниципалитета примут участие депутаты местного горсовета. По данным бердского издания, Шестернина обещали поддержать члены фракции «Единая Россия», которых в представительном органе большинство – 21 из 33. Кроме того, лояльность к нынешнему мэру выразил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Я хотел бы, чтобы вы продолжили свою работу в Бердске и готов поддержать вашу кандидатуру в конкурсе», — сказал глава региона на встрече с мэром Бердска 2 декабря.

Прямые выборы глав муниципалитетов Новосибирской области (за исключением областного центра и рабочего посёлка Кольцово) были отменены в 2015 году. Мэров назначают советы депутатов по результатам конкурса, комиссия которого наполовину состоит из представителей областной власти.

Евгений Шестернин принимал участие в выборах в Законодательное собрание региона по партийным спискам 11-13 сентября. Тогда он заявил, что в случае его избрания в парламент откажется от притязаний на пост мэра. Однако по итогам голосования Шестернин не получил депутатский мандат.

Перед сентябрьскими выборами в СМИ появилась информация о том, что Евгений Шестернин намерен уйти в отставку, причём вне зависимости от итогов голосования. Однако официально эта информация не подтверждалась, а сам мэр заявлял, что об этом говорить рано.

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