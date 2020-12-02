Экс-глава иркутского минздрава арестована на два месяца

Суд арестовал бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталью Ледяеву по подозрению в мошенничестве. Эту информацию «Континенту Сибирь» во вторник подтвердили в Следственном управлении СК РФ по Иркутской области.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе ведомства 2 декабря, экс-министр здравоохранения Иркутской области арестована на два месяца.

В понедельник, 30 ноября, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Натальи Ледяевой. Её подозревают в правонарушении по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ). Дома у экс-министра провели обыски.

По версии следствия, вместе с сыном Ильёй Белоусовым, а также другими соучастниками преступления, Ледяева совершила хищение 25 млн руб. при закупке медицинских масок. Изделия оказались фальсифицированными.

В ноябре Наталья Ледяева покинула пост министра здравоохранения Иркутской области по собственному желанию. Ранее, в связи с расследованием дела о закупке некачественных медицинских масок, глава региона Игорь Кобзев временно отстранил Ледяеву от должности.

Фальсифицированные медицинские маски поступили в медучреждения Иркутской области в апреле. На их закупку было потрачено 40 млн руб. По этому факту началось расследование по статьям о мошенничестве, а также об обороте фальсифицированной продукции. Фигурантами дел также стали шесть коммерсантов, связанных с поставками медицинских изделий в больницы региона.

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