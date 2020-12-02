Бывший иркутский транспортный прокурор попал под уголовное дело — СМИ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего транспортного прокурора Иркутска Льва Чикичёва. По данным источника агентства «Интерфакс», его подозревают в пособничестве контрабанде леса.
О возбуждении уголовного дела в отношении экс-прокурора агентство сообщило со ссылкой на источник 2 декабря. Отмечается, что дело связано с контрабандой леса, за которую Чикичёв должен был получить незаконное вознаграждение в размере 10 млн руб.
По данным источника, Лев Чикичёв задержан в качестве подозреваемого. Собеседник агентства также сообщил, что Чикичёв покинул должность иркутского транспортного прокурора ещё в ноябре.
По информации telegram-канала «Бабр», экс-прокурор задержан по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Официально о произошедшем не сообщается.
Транспортным прокурором Иркутска Лев Чикичёв был назначен в 2010 году. До этого с 2008 года он работал прокурором отдела по надзору за исполнением налогового законодательства прокуратуры Иркутской области.
Напомним, в 2017 освобождённый от должности западно-сибирского транспортного прокурора Сергей Феоктистов получил назначение в Генпрокуратуре РФ.