Бывший иркутский транспортный прокурор попал под уголовное дело — СМИ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего транспортного прокурора Иркутска Льва Чикичёва. По данным источника агентства «Интерфакс», его подозревают в пособничестве контрабанде леса.

О возбуждении уголовного дела в отношении экс-прокурора агентство сообщило со ссылкой на источник 2 декабря. Отмечается, что дело связано с контрабандой леса, за которую Чикичёв должен был получить незаконное вознаграждение в размере 10 млн руб.

По данным источника, Лев Чикичёв задержан в качестве подозреваемого. Собеседник агентства также сообщил, что Чикичёв покинул должность иркутского транспортного прокурора ещё в ноябре.

По информации telegram-канала «Бабр», экс-прокурор задержан по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Официально о произошедшем не сообщается.

Транспортным прокурором Иркутска Лев Чикичёв был назначен в 2010 году. До этого с 2008 года он работал прокурором отдела по надзору за исполнением налогового законодательства прокуратуры Иркутской области.

Напомним, в 2017 освобождённый от должности западно-сибирского транспортного прокурора Сергей Феоктистов получил назначение в Генпрокуратуре РФ.

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