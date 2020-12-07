Семь телеком-операторов, осуществляющих бизнес на территории Новосибирской области, написали коллективное заявление прокурору региона, руководителю регионального следственного управления Следственного комитета, председателю Арбитражного суда и главе Контрольно-счетной палаты Новосибирской области и города Новосибирска.

Заявление операторов связи имеется в распоряжении редакции «Континента Сибирь». В обращении констатируется, что Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству иски муниципального казенного предприятия «Горэлектротранспорт» (ГЭТ) к двум юрлицам (ООО «Опора НСК» и ООО «Сибирский тракт»). Третьими лицами по этим искам проходят телеком-операторы. Речь идет о взыскании задолженности по договорам возмездного оказания услуг по размещению и обслуживанию мест креплений волоконно-оптических кабелей связи на опорах контактной сети городского электротранспорта, находящегося в оперативного управлении МКП «ГЭТ».

По данным Rusprofile, учредителем ООО «Опора НСК» является Александр Меньшиков, а учредителями ООО «Сибирский тракт» — Ольга Николаева и Сергей Пещерский. В системе Rusprofile указано, что указанная «организация находится в процессе ликвидации».

Авторы письма утверждают, что рассматриваемые компании (ООО «Опора НСК» и ООО «Сибирский тракт») якобы не получали лицензий на осуществление услуг связи и не обращались за техусловиями на размещение линий связи. И действительно, в ОКВЭДах обоих компаний, по данным Rusprofile, такие виды деятельности отсутствуют. В связи с этим, операторы считают, что сделки и сформированные по ним задолженности могут быть фиктивными. Авторы допускают, что речь якобы может идти о последующем выводе активов.

В связи с этим составители письма просят прокуратуру Новосибирской области принять участие в действующих судебных процессах в отношении ООО «Опора НСК» и ООО «Сибирский тракт», принять меры по выявлению фиктивности сделок между МКП «ГЭТ» и сторонами по делу двух указанных юрлиц, привлечь к уголовной ответственности представителей сторон процессов, а также провести доскональную проверку деятельности МКП «ГЭТ» как получателя бюджетных средств в рамках полномочий КСП.

Свои подписи под обращением поставили директор новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов, директор «Мегаком-ИТ» (входит в состав «Ростелекома») Валерий Беленький, директор новосибирского филиала ГК «Сибирские сети» Александр Росляков, генеральный директор АО «Зап-СибТранстелеком» (ТТК Западная Сибирь) Олег Низомиддинов, генеральный директор АО «Телеконнект» Сергей Ревин, директор ООО «Эконом-Телеком» Олег Сарайкин, генеральный директор ООО «Новинвестрезерв» Анатолий Харитонов.

По мнению операторов связи, МКП «ГЭТ» мог намеренно инициировать иски, чтобы «застолбить» определенную цену на услугу размещения кабелей на опорах. Напомним, что конфликт интернет-провайдеров и МКП «ГЭТ» по вопросу аренды опор длится уже более десяти лет. Еще в 2012 году рассматриваемому вопросу был посвящен круглый стол, инициированный редакцией «Континента Сибирь». В начале 2017 года своей точкой зрения в формате интервью поделились занимавший пост генерального директора «Стартелеком-Новосибирск» Михаил Куницын, представляющий операторское сообщество, а также начальник департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска Александр Горнштейн. По мнению Михаила Куницына, именно политика властей (в том числе завешенная стоимость использования опор для размещения кабелей телеком-компаниями) послужила причиной ухода с рынка местных операторов связи, включая представляемую им компанию. В свою очередь Александр Горнштейн отмечал, что у мэрии Новосибирска нет цели ставить операторов связи в кабальные условия, но все должны играть по одним правилам.

В октябре 2017 года управление ФАС по Новосибирской области встало на сторону операторов связи и приняло решение, что муниципальное предприятие «ГЭТ» нарушило федеральное законодательство, установив необоснованно высокие цены за право размещения линий связи и других конструкций на опорах «ГЭТ». На «ГЭТ» был наложен штраф в размере в размере 300 тыс. рублей. Вместе с тем, операторы связи отмечали, что «ГЭТ» формально затягивает исполнение решения и предписаний УФАС НСО.

В текущей ситуации операторы обвиняют УФАС в бездействии и считают, что вмешательство правоохранительных органов сможет помочь в урегулировании вопроса.

В пресс-центре мэрии Новосибирска «Континенту Сибирь» отметили, что запрос редакции был направлен в структурные подразделения муниципалитета, и ответ может быть предоставлен до 22 декабря. Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова отметила, что обращение операторов поступило и находится на рассмотрении.

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