Обогатительные установки «Кузбассразрезугля» завершили сезон с приростом на 33%

В УК «Кузбассразрезуголь» подвели итоги сезона работы обогатительных установок с крутонаклонными сепараторами (КНС). Всего за апрель-ноябрь на таких установках из разубоженной горной массы сотрудники предприятия извлекли почти два миллиона тонн угля, что на 500 тысяч тонн больше изначально запланированных объёмов.

Как объяснили в пресс-службе компании, технология обогащения при использовании обогатительных установок с КНС обеспечивает максимальное снижение потерь угля при проведении вскрышных работ и не требует больших капитальных и эксплуатационных затрат. Главную роль в ней играет вода, с помощью которой происходит разделение угля и породы. Этим обусловлена сезонность работы установок, стабильное функционирование которых можно обеспечить лишь при положительных температурах.

«Установки всех предприятий компании, благодаря тщательной подготовке в межсезонный период, отработали сезон стабильно и выполнили производственное задание с превышением плана, – отметил начальник управления обогащения УК «Кузбассразрезуголь» Евгений Долгов. – К тому же, были благоприятные погодные условия в этом году: весной мы запустили большую часть установок уже во второй декаде апреля и выполнили апрельский план на 350 процентов, а осенью продолжили работу почти до середины ноября».

Сезонную технологию УК «Кузбассразрезуголь» впервые опробовала в начале 80-х годов на Бачатском разрезе. Сегодня в компании работают 10 обогатительных установок с КНС – они используются во всех филиалах.

Ранее сообщалось о том, что на предприятиях «Кузбассразрезугля» применили новый метод очистки сточных вод.

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