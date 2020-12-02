В новосибирской компании «НСК Холди» введено наблюдение

Арбитражный суд Новосибирской области в среду, 2 декабря ввел процедуру наблюдения в компании Николая Скороходова «НСК Холди».

О начале банкротства ООО «НСК Холди» сообщается на сайте арбитражного суда Новосибирской области. Решение о введении в компании наблюдения приняла ведущая процесс судья Марина Бродская. Кто будет назначен временным управляющим должника, в материалах дела пока не сообщается.

С требованием признать компанию Николая Скороходова, одного из создателей признанной банкротом торговой сети «Холидей», несостоятельной весной текущего года в арбитраж обратилась омская компания «Союз». Как следует из определения суда, сумма исковых требований ООО «Союз» составляла более 637 тыс. рублей, это задолженность «НСК Холди» перед поставщиком за три месяца. Кредитор попросил признать должника несостоятельным, назначив временным управляющим Антона Ускова.

Несмотря на идущую процедуру банкротства, выручка компании «НСК Холди» за 2019 год значительно выросла и составила. По данным Rusprofile, почти 11 млрд рублей. Сумма исполнительных производств по взысканию денег с компании, по данным аналитического сервиса, превысила 242 млн рублей. Зависимость компании от кредиторов аналитики оценивают, как «нормальную». Тем не менее, магазины ритейлера активно выставлялись на продажу. Как ранее писал «Континент Сибирь», а августе текущего года были выставлены на продажу 8 магазинов «НСК Холди» в Новосибирске, Бердске, Черепаново и Каргате.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.