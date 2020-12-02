Ещё шесть человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на 2 декабря, в Новосибирской области зафиксировано 23 046 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 1 441 – среди детей. За последние сутки в регионе заразилось ещё 182 человека.

Выздоровевших от инфекции пациентов в Новосибирской области насчитали 18 753. За сутки из «ковидных» госпиталей региона выписали ещё 179 человек.

От осложнений заболевания 2 декабря скончалось шесть жителей области: мужчины 62, 53, 66 и 68 лет и женщины 66 и 74 лет. Всего от коронавирусной инфекции в регионе умерло 756 человек.

В Кузбассе выявлено 173 новых случая заболевания (всего – 21 296), выздоровело 194 человека (всего – 17 657). От осложнений коронавируса в регионе умерло 387 человек, за сутки скончались трое.

В Алтайском крае 2 декабря заболело 226 человек (всего – 26 577), из больниц после коронавируса выписано 228 пациентов (всего – 22 940). За последние сутки в регионе умерло 12 больных с диагнозом COVID-19 (всего – 1 138).

Напомним, накануне в минздраве Новосибирской области сообщили о закрытии трёх «ковидных» госпиталей региона.

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