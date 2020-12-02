Недострои «Новомарусино» продолжат возводить в 2021 году – правительство Новосибирской области

В министерстве строительства Новосибирской области сообщили, что продолжить возведение многоэтажных домов микрорайона «Новомарусино», застройщик которого признан банкротом в прошлом году, планируется уже в 2021 году. По словам властей, для реализации такого решения уже продуман механизм, а протесты дольщиков «носят политический контекст».

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области вечером 1 декабря, дома будут достраиваться с использованием механизма московского ППК «Фонд» с 2021 года. На это из областного и федерального бюджетов уже заложены средства.

Застройщик жилых домов в микрорайоне «Новомарусино» ООО «Доступное жильё Новосибирск» был признан банкротом в июле 2019 года. Само же строительство было приостановлено ещё в 2017 году. Без квартир, которые были обещаны дольщикам в 2016 году, по официальным данным, остались около 800 человек.

Накануне несколько обманутых дольщиков объявили голодовку, разместившись в вагончиках рядом с недостроенными домами. Впервые подобную акцию они организовали в октябре возле здания областного правительства.

По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, в ППК «Фонд» направлены все необходимые документы. Однако для решения вопроса с продолжением строительства необходимо урегулировать проблему с земельным участком, который застройщик отдал под залог, открыв кредитную линию в ПАО «Промсвязьбанк». Из-за этого обременения в ближайшее время не получится начать процедуру межевания земли. Снять его можно не ранее первого квартала 2021 года.

В минстрое подчеркнули, что власти делают всё возможное для достройки домов в микрорайоне «Новомарусино».

«Достройка жилых домов в «Новомарусино» находится на постоянном контроле регионального минстроя. Мы нашли пути выхода из ситуации, теперь дело за арбитражным управляющим. Формы привлечения внимания, которые сегодня избрали некоторые граждане, носят исключительно политический контекст», – цитирует пресс-служба областного правительства Алексея Колмакова.

Областные власти также отметили, что в бюджете Новосибирской области на ближайшие два года предусмотрено 689 млн руб. на софинансирование достройки проблемных объектов. В их числе – дома микрорайона «Новомарусино».

В октябре в мэрии Новосибирска прошли обыски по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновники перевели ряду застройщиков, с которыми были заключены муниципальные контракты, средства в полном объёме договорённостей. Однако компании не выполнили свои обязательства перед муниципалитетом и были объявлены банкротами. В их числе – застройщик «Новомарусино» «Доступное жильё Новосибирск».

В муниципалитете же отвергли обвинения следствия. По мнению чиновников, при заключении и оплате контрактов законодательство не нарушалось.

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