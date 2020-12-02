Суд оправдал обвинённого в отстреле редких лосей главу Убинского района Новосибирской области

Барабинский районный суд Новосибирской области вынес приговор по делу о незаконной охоте в конце 2018 года. В числе обвиняемых — глава Убинского района Олег Конюк, его решили оправдать.

Как сообщает пресс-служба Барабинского районного суда, в незаконной охоте, которая была зафиксирована в декабре 2018 года, подозревались несколько человек. Однако признательные показания дал лишь один из них. Он написал заявление с повинной и получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

Остальные участники, в числе которых — глава Убинского района Олег Конюк, в преступлении не признались. В итоге им вынесли оправдательный приговор.

Ранее следствие установило, что Алексей Карабак, Виктор Камынин, Александр Нехаев, Олег Конюк и Михаил Мазиев вступили в предварительный сговор, чтобы совершить незаконный отстрел животных на территории Убинского района. У участников были лицензии лишь на отстрел косуль, однако они добыли лосей.

«Подсудимые с использованием транспортных средств 7 декабря 2018 года производили поиск, выслеживание и преследование диких животных с целью последующего отстрела, и затем с использованием огнестрельного оружия незаконно добыли трёх особей лосей на территории охотничьего угодья в районе села Александро-Невское Убинского района Новосибирской области», — рассказали в пресс-службе суда.

Останки животных были обнаружены лишь у Мазиева, он и признался в деянии.

В 2018 году глава Убинского района Олег Конюк также попал под уголовное дело о превышении служебных полномочий. В ответ на критику районной администрации со стороны местного депутата Конюк отказался продлевать договор на аренду земли родственнику народного избранника. Он также предложил депутату сложить полномочия взамен на поддержку. По данным Барабинского районного суда, глава Убинского района по этому делу также был оправдан.

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