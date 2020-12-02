СК РФ: Долги по зарплате в Новосибирской области составляют треть миллиарда

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин накануне выступил с критикой работы следователей российских регионов из-за резкого роста долгов по зарплате населению.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, на прошедшем накануне оперативном совещании глава ведомства выступил с критикой работы следователей в Новосибирской области и Республике Коми. Поводом стали уголовные дела, связанные с невыплатой зарплаты жителям регионов. К примеру, долги по зарплате в Новосибирской области превысили 300 млн рублей.

Глава ведомства заявил о необходимости способствовать погашению долгов, в том числе выявляя и накладывая арест на имущество предприятий-должников в качестве обеспечительной меры. В СК добавили, что Александр Бастрыкин также «выразил недовольство качеством следственной работы в Республике Коми и потребовал внести предложения по оптимизации кадрового состава подразделения».

Уточняется, что руководитель Следственного комитета потребовал предоставить ему три отдельных доклада о работе региональных следственных управлений: по Новосибирской, Самарской областям и Республике Коми.

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