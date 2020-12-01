Осуждённого за взятки мэра Бердска освободили из колонии за исправительные работы

Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего мэра Бердска Ильи Потапова, приговорённого за получение взяток к десяти годам колонии строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе суда 1 декабря, неотбытая часть наказания Потапова заменена на исправительные работы.

«Потапову заменена неотбытая часть наказания в виде лишения свободы на исправительные работы сроком 2 года с удержанием из заработной платы осужденного 20% в доход государства. Неотбытую часть наказаний в виде штрафа и лишения права занимать государственные должности на государственной службе в органах государственной власти и местного самоуправления исполнять самостоятельно», — говорится в сообщении.

Экс-мэру Бердска Илье Потапову предъявили обвинение в получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями в 2015 году. Суд приговорил его к 10 годам строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб. Заместителя мэра Владимира Муховедова, который был посредником в правонарушениях, приговорили к 9 годам лишения свободы и такому же штрафу.

Как установил суд, Потанов вымогал у жены бывшего вице-мэра Бердска Евгения Мартьянова, который отбывал срок за присвоение бюджетных средств, 2 млн руб., чтобы администрация Бердска дала разрешение на раздел арестованного имущества. Он также получал взятки в размете 2 и 3 млн руб. за предоставление в собственность компании «Сибинвестстрой» двух земельных участков, а также одного участка в аренду под строительство на берегу Бердского залива. Помимо этого, экс-мэр предоставлял земельные участки в аренду по заниженным ценам.

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