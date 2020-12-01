На ремонт Новосибирского оперного театра в 2021 году выделят 1,3 миллиарда рублей

Новосибирский государственный театр оперы и балета планируется частично отремонтировать за 2021-2022 годы. На эти цели будет выделено 1,3 млрд руб.

Эту информацию подтвердили «Континенту Сибирь» в пресс-службе театра.

По словам художественного руководителя Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана, в 2021 году планируется начать ремонт купола и балетного крыла площадью порядка четырёх тысяч квадратных метров. Кроме того, предполагается укомплектовать оборудованием репетиционную сцену.

Напомним, в сентябре первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков сообщил, что на ремонт купола Новосибирского оперного театра из федерального бюджета будет выделено 246 млн руб. Такое решение приняли в комиссии Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований.

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