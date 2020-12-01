В пятницу 27 ноября управление антимонопольной службы региона приостановило проведение конкурса на заключение концессионного соглашения по «умным остановкам» из-за жалобы одного из его потенциальных участников. 1 декабря планировалось рассмотреть жалобу и принять решение о дальнейшем проведении конкурса. Но этого не произошло.

Как стало известно «КС», запланированное на сегодня рассмотрение жалобы от компании «Ростелеком» не состоялось. В ведомстве подтвердили данную информацию и сообщили, что дата и время принятия решения пока неизвестны.

Представители «Ростелекома», комментируя ситуацию, добавили, что пока УФАС не примет решение, конкурс не состоится – и концессия по «умным остановкам» откладывается на неопределенный срок. Тем не менее, компания по-прежнему рассматривает возможность участия в конкурсе.

Напомним, что начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько, сообщивший во время пресс-конференции о приостановке конкурса, рассматривал в том числе и возможность того, что конкурс будет отложен. Например, если ФАС признает жалобу обоснованной. Данную вероятность он оценивал как «рабочий момент. «Меняем документацию и объявляем новый конкурс, – пояснил Александр Люлько. – Декабрь – январь все равно мертвый сезон, остановки устанавливать невозможно».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.