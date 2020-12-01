Новосибирский картонно-бумажный комбинат запланировал 30-процентный рост производства

В результате реализации пилотного проекта повышения производительности труда «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» («НКБК») за полгода нарастил объемы продукции с 1,1 до 1,4 млн кв. м упаковки в месяц.
Как сообщили в Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области (АИР), «НКБК» принял участие в реализации пилотного проекта в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» полгода назад. Сейчас выпуск продукции на оптимизированной линии вырос с 1,1 до 1,4 млн кв. м упаковки в месяц, а выработка на одного сотрудника на линии увеличилась на 40%.
По словам генерального директора АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» Игоря Диденко, на рост эффективности производства повлияли как оптимизация технологического процесса, так и человеческий фактор. «В ходе проекта мы пересмотрели систему мотивации, введя KPI в виде сменной выработки. Таким образом, у работников появилась простая и прозрачная мотивация, возможность увеличить личный доход благодаря собственному труду и рациональному использованию рабочего времени», — пояснил Игорь Диденко.
Основам бережливого производства сейчас обучено 60 сотрудников завода. В планах до конца 2021 года силами собственных, подготовленных Федеральным центром компетенций (ФЦК), специалистов в области внедрения производственной системы обучить все 100% персонала предприятия. Долгосрочная цель — добиться 30-% роста производительности за ближайшие 2,5 года.
Напомним, региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК) был создан на базе АИР для реализации федерального проекта по адресной поддержке повышения производительности труда на предприятиях летом 2018 года.