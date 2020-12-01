В Новосибирском перинатальном центре не будут размещать «ковидный» госпиталь – губернатор Андрей Травников

В Новосибирске ввели в эксплуатацию областной перинатальный центр, строительство которого началось ещё в 2013 году. Как заявил губернатор региона Андрей Травников, новое медучреждение не будет использоваться в качестве инфекционного госпиталя, как предполагалось ранее.

Об окончании строительства областного перинатального центра сообщили в пресс-службе регионального правительства 1 декабря. На рабочем совещании во время сдачи объекта глава региона Андрей Травников сообщил, что новое медучреждение будет работать исключительно по своему профилю.

«Мне самому не хочется превращать это здание в госпиталь. И ситуация с коронавирусом сегодня нам позволяет совершить определенный маневр. Я подтверждаю принципиальное решение: здесь будет перинатальный центр в ближайшее время, а освободившееся старое здание мы будем держать в резерве под COVID-центр», — сообщил Андрей Травников.

Зарезервировать строящийся центр в качестве «ковидного» госпиталя губернатор поручил минздраву и минстрою региона в конце октября. Как поясняют в областном правительстве, тогда система здравоохранения испытывала серьёзную нагрузку. Теперь же предполагается, что в резерв пойдут площади областной больницы, где до начала работы центра располагается перинатальная служба.

Сейчас руководство областной больницы составляет график переезда перинатальной службы, после этого будет определена дата начала работы центра. Вместе с этим определяется перечень работ для включения старого корпуса в резерв для возможного использования в качестве инфекционного госпиталя.

Строительство областного перинатального центра началось в 2013 году, однако уже в 2014 году работы были приостановлены из-за трудностей с финансированием. В 2018 году на средства областного и федерального бюджетов возведение больницы продолжилось.

Напомним, в начале ноября областной перинатальный центр начали активно готовить к досрочному введению в эксплуатацию, чтобы разместить там «ковидный» госпиталь. По сообщению главы регионального минздрава Константина Хальзова, на эти цели из резервного фонда Новосибирской области было выделено 75 млн руб.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.