Энергетик из Новосибирской области стал заместителем министра РФ

Новосибирец Павел Сниккарс, работавший в ряде энергокомпаний своего региона, назначен заместителем министра энергетики РФ. Соответствующее распоряжение было сделано в правительстве России накануне.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность заместителя министра энергетики РФ уроженца Новосибирской области Павла Сниккарса. Новый замминистра заменит ушедшего в отставку Юрия Маневича.

«На должности заместителя министра Павел Сниккарс будет курировать вопросы развития электроэнергетики и теплоснабжения», — говорится на сайте министерства энергетики РФ.

До назначения на должность замминистра Павел Сниккарс с 2013 года руководил департаментом развития электроэнергетики Минэнерго РФ. С 1997 года он работал на разных должностях в энергокомпаниях, в числе которых – открытые акционерные общества «Новосибирскэнерго», «Сибирьэнерго», «ОЭК», а также НП «Совет рынка».

Павел Сниккарс родился в 1978 году в посёлке Чик Новосибирской области. Окончил Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «юриспруденция» и Сибирскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управления». Кандидат экономических наук.

Напомним, в ноябре губернатор Новосибирской области назначил ответственного за цифровую трансформацию.

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