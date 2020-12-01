В двух школах Новосибирской области планируют продлить учебный год

Юлия Моисеева
 
Сергей Федорчук
Фото Михаила Перикова

Руководство двух школ Новосибирской области планирует продлить учебный год, чтобы компенсировать отставание от образовательной программы из-за «коронавирусных» ограничений. При этом об окончательном решении в учреждениях заявить пока не готовы.

Об этом сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на брифинге 1 декабря. Он отметил, что назвать учреждения, где собираются увеличить число учебных дней, он пока не готов, так как окончательное решение там ещё не приняли.

«По крайне мере, две (школы) я точно знаю, которые решили продлить (учебный год)», — сообщил Сергей Федорчук на встрече с журналистами.

Министр также сообщил о том, что утренники в школах и детских садах в этом году разрешены, однако без привлечения сторонних компаний по организации праздников, и желательно — только в отдельных группах и классах.

«Массовых мероприятий, когда дети из различных классов перемешиваются друг с другом, мы рекомендовать не будем, а внутри групп и классов разрешим», — отметил Федорчук.

Продлять новогодние каникулы, по словам министра, пока не планируется.

«Пока мы тревог никаких не видим, поэтому стоит их провести в стандартном режиме», — сказал Сергей Федорчук.

Кроме того, власти планируют после каникул вернуть очное обучение для всех учеников. Окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

«Исходя из анализа сегодняшней ситуации, у меня есть надежда, что мы вернёмся к нормальному очному обучению», — заявил министр.

Сергей Федорчук также отметил, что 2 декабря в правительстве региона примут решение о переводе девятиклассников на очное обучение до Нового года.

Как сообщил министр, сейчас на контроле властей по коронавирусной инфекции в Новосибирской области находится 191 человек в школах — 96 детей и 95 работников, в детских садах – 113 человек, из них 30 детей и 83 сотрудника. В колледжах – 54 человека, из них 26 сотрудников и 28 студентов, в вузах – 249 человек, из них 90 преподавателей и 159 студентов. На больничном находится 3 121 педагог, из них у 310 выявлен COVID-19.

Напомним, накануне новосибирским школьникам на дистанционном обучении начали выдавать сухие пайки. Ранее также Сергей Федорчук сообщил, что в отдельных образовательных учреждениях могут продлить учебный год, однако повсеместной практикой это не станет.

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