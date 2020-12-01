В двух школах Новосибирской области планируют продлить учебный год

Руководство двух школ Новосибирской области планирует продлить учебный год, чтобы компенсировать отставание от образовательной программы из-за «коронавирусных» ограничений. При этом об окончательном решении в учреждениях заявить пока не готовы.

Об этом сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на брифинге 1 декабря. Он отметил, что назвать учреждения, где собираются увеличить число учебных дней, он пока не готов, так как окончательное решение там ещё не приняли.

«По крайне мере, две (школы) я точно знаю, которые решили продлить (учебный год)», — сообщил Сергей Федорчук на встрече с журналистами.

Министр также сообщил о том, что утренники в школах и детских садах в этом году разрешены, однако без привлечения сторонних компаний по организации праздников, и желательно — только в отдельных группах и классах.

«Массовых мероприятий, когда дети из различных классов перемешиваются друг с другом, мы рекомендовать не будем, а внутри групп и классов разрешим», — отметил Федорчук.

Продлять новогодние каникулы, по словам министра, пока не планируется.

«Пока мы тревог никаких не видим, поэтому стоит их провести в стандартном режиме», — сказал Сергей Федорчук.

Кроме того, власти планируют после каникул вернуть очное обучение для всех учеников. Окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

«Исходя из анализа сегодняшней ситуации, у меня есть надежда, что мы вернёмся к нормальному очному обучению», — заявил министр.

Сергей Федорчук также отметил, что 2 декабря в правительстве региона примут решение о переводе девятиклассников на очное обучение до Нового года.

Как сообщил министр, сейчас на контроле властей по коронавирусной инфекции в Новосибирской области находится 191 человек в школах — 96 детей и 95 работников, в детских садах – 113 человек, из них 30 детей и 83 сотрудника. В колледжах – 54 человека, из них 26 сотрудников и 28 студентов, в вузах – 249 человек, из них 90 преподавателей и 159 студентов. На больничном находится 3 121 педагог, из них у 310 выявлен COVID-19.

Напомним, накануне новосибирским школьникам на дистанционном обучении начали выдавать сухие пайки. Ранее также Сергей Федорчук сообщил, что в отдельных образовательных учреждениях могут продлить учебный год, однако повсеместной практикой это не станет.

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