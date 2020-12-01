МТС отмечает изменения в индексе цифровой активности жителей Омска. Безусловным лидером по приросту стал онлайн-шопинг: по сравнению со средними показателями прошлого года количество обращений к интернет-магазинам выросло в 5 раз, при этом весной этот показатель составлял только 2,5 раза.

Этот тренд объясняется тем, что 2020 год значительно изменил потребительские привычки жителей региона и работу бизнеса. Многие компании переориентировали свои каналы продаж в онлайн, а омичи с весны начали заказывать на дом доставку необходимых вещей, предметов и продуктов питания. Возможно, это связано с тем, что омичи в ноябре начали готовиться к новогодним и рождественским праздникам.

Очередной переход на «дистанционку» не отразился на популярности образовательных платформ: если в первую волну этот показатель вырос в 5,5 раз, то во вторую волну он вернулся к прошлогодним значениям. Это объясняется тем, что многие учебные заведения успели создать собственные площадки для онлайн-обучения на случай очередного перехода на дистант.

Стабильным интересом среди омичей пользуются геймерские и киберспортивные платформы, а также онлайн-кинотеатры. По сравнению со средними показателями прошлого года эти сегменты приросли на примерно в 4 раза во вторую волну и в 3,5 раза – в первую. Возможно, это объясняется осложнившейся эпидемиологической обстановкой и нежеланием омичей подвергать себя риску: они предпочитают оставаться дома, несмотря на открытые кинотеатры и развлекательные заведения.

На протяжении всего периода ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, Омск остается лидером по цифровой активности среди соседних городов-миллионеров – Новосибирска и Красноярска.

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