«Ростелеком» обеспечил надежной связью волейбольную школу в Новосибирске

«Ростелеком» предоставил канал связи для доступа в интернет для государственного автономного учреждения Новосибирской области «Спортивная школа по волейболу». Также цифровой провайдер подключил для организации телефонные номера на базе услуги «Виртуальная АТС» и обеспечил телевидением комнаты отдыха.

«Надежный интернет — это то, без чего нельзя представить нормальную работу, — высказался директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. — Кроме того, благодаря скоростному доступу в сеть, наши клиенты получают возможность подключить необходимые цифровые услуги. Например, интерактивное ТВ, видеонаблюдение для бизнеса или виртуальную телефонию. При этом оптимальную скорость интернета можно рассчитать индивидуально, в зависимости от количества рабочих мест, использования специализированных программ и дополнительных сервисов».

Виртуальная АТС «Ростелекома» позволит спортивной школе по волейболу так организовать работу, чтобы ее сотрудники были на связи. С помощью виртуальной телефонии можно настраивать переадресацию вызовов, добавлять новых пользователей, записывать разговоры сотрудников. Во все тарифы на услугу включен один городской номер или номер 8 800, а также пакет исходящих минут на телефоны России — от 100 до 5 000 минут в зависимости от выбранного тарифного плана.

Спортивная школа работает на территории крупнейшего за Уралом волейбольного центра «Локомотив-Арена», торжественное открытие которого состоялось в октябре этого года. Новый объект одновременно вмещает более пяти тысяч зрителей и состоит из двух зданий: основного, в котором размещена главная спортивная арена со вспомогательными помещениями, и дополнительного тренировочного спортзала. Уже в 2022 году на этой площадке должны пройти матчи Чемпионата мира по волейболу среди мужчин.

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