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Культурный обозреватель
Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области
Психоаналитик, специалист по групповым процессам, психодинамический коуч
Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области
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