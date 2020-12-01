Коронавирус в Новосибирской области: за сутки умерло семь человек

Как сообщают в оперативном штабе, 1 декабря в Новосибирской области зарегистрировано 22 864 случая заражения коронавирусной инфекцией, среди заболевших – 1 433 ребёнка. В течение суток COVID-19 диагностировали у 177 жителей региона.

В оперативном штабе по региону также сообщили о 166 новых выздоровевших пациентах, у которых ранее диагностировали коронавирус. Всего из инфекционных госпиталей Новосибирской области выписали 18 574 человека.

За последние сутки от осложнений заболевания в регионе скончалось семь человек – мужчины 65 и 73 лет и женщины 50, 56, 63, 67 лет и 91 года. Всего от коронавируса погибло 750 жителей Новосибирской области.

В Иркутской области за последние сутки появилось 279 пациентов с коронавирусной инфекцией, всего в регионе подтверждено 32 640 случаев заболевания. 1 декабря выздоровело 328 жителей области, у которых диагностировали COVID-19, а с начала пандемии – 28 584. В течение суток в регионе умерло 14 пациентов с коронавирусом, а всего – 905.

В Алтайском крае 222 новых случая коронавируса, с начала пандемии там заболело 26 351 человек. Из «ковидных» госпиталей региона за сутки выписали 130 пациентов (всего – 22 712), от осложнений инфекции 1 декабря умерло 12 жителей края (всего – 579).

Напомним, накануне в правительстве Новосибирской области назвали условия, при которых разрешено проводить новогодние корпоративы.

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